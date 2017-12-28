Сборник о Петербурге вошел в топ самых продаваемых книг по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг самых продаваемых в России книг по итогам 2017 года. Список возглавил детектив «Селфи с судьбой» Татьяны Устиновой.

В топ-3 также вошли «Бабий ветер» Дины Рубиной и «Где живет счастье» Джоджо Мойес. Среди самых продаваемых книг также оказались роман Виктора Пелевина «iPhuck 10» и сборник историй о Петербурге «В Питере жить».

Напомним, ранее стало известно какие книги петербуржцы искали чаще всего в 2017 году.