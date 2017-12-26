Владимир Сорокин опубликовал рассказ, посвященный Кириллу Серебренникову

Писатель Владимир Сорокин написал рассказ «Белый квадрат», посвященный режиссеру Кириллу Серебренникову. Произведение было опубликовано на портале «Лента.ру».

Сюжет произведения строится вокруг ток-шоу «Белый квадрат», где участники спорят о России и ее значении в жизни каждого. Гостями программы являются женщина, работающая в муниципалитете, патриот, режиссер-театрал и бизнесмен, а ведущий программы просит участников принять внутривенно новый препарат, после которого они нападают на него.