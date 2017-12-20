В январе выйдет продолжение «Тобола» Алексея Иванова

В январе в «АСТ: Редакции Елены Шубиной» выйдет продолжение «Тобола» от автора «Географ глобус пропил» и «Сердца Пармы» Алексея Иванова. Как сообщили представители издательства «Собака.ru», книга «Тобол. Мало избранных» рассказывает истории отдельных людей, которые вплетаются в общую историю страны.

«Реформы царя Петра перепахали Сибирь и все, кто были "званы" в эти вольные края поверяют, "избранны" ли они Сибирью? Беглые раскольники воздвигают свой огненный корабль - но вознесутся ли души тех, кто проклял себя на земле? Тобольский зодчий по тайным знакам старины выручает из неволи того, кого всем сердцем ненавидит. Всемогущий сибирский губернатор оказывается в лапах государя, которому надо решить, что важнее: своя гордыня или интерес державы?», — говорится в аннотации к книге.

Здесь можно ознакомиться с отрывком из исторического нон-фикшн автора «Вилы».