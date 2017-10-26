Объявлен шорт-лист премии «Русский Букер»

Жюри литературной премии «Русский Букер» объявило шорт-лист 26-ого сезона.

В него вошли шесть произведений: «Тайный год» Михаила Гиголашвили, «Заххок» Владимира Медведева, «Свидание с Квазимодо» Александра Мелихова, «Номах. Искры большого пожара» Игоря Малышева, «Убить Бобрыкина. История одного убийства» Александра Николаенко и «Голомяное пламя» Дмитрия Новикова.

«Короткий список отражает полноту и разнообразие сегодняшней прозы. Мы довольны своим выбором», — рассказал председатель комиссии Петр Алешковский. Победитель «Русского Букера» будет объявлен 5 декабря.