Стала известна дата выхода романа «iPhuck 10» Виктора Пелевина

Пресс-служба издательства «Эксмо» сообщила «Собака.ru» информацию о сроках выхода романа «iPhuck 10» Виктора Пелевина, а также подробности содержания книги. 

«Порфирий Петрович — литературно-полицейский алгоритм расследует преступления и одновременно пишет об этом детективные романы, зарабатывая средства для Полицейского Управления. Другая героиня книги Маруха Чо — искусствовед с большими деньгами и баба с яйцами по официальному гендеру. Ее специальность — так называемый „гипс“, искусство первой четверти XXI века. Ей нужен помощник для анализа рынка. Им становится взятый в аренду Порфирий. „iPhuck 10“ — самый дорогой любовный гаджет на рынке и одновременно самый знаменитый из 244 детективов Порфирия Петровича. Это настоящий шедевр алгоритмической полицейской прозы конца века — энциклопедический роман о будущем любви, искусства и всего остального», — говорится в официальной аннотации книги.

Срок выхода романа в продажу — конец сентября 2017 года.

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