В издательстве «Эксмо» готовится к выходу новый роман Виктора Пелевина «iPhuck 10». Об этом пресс-служба «Эксмо» сообщила «Собака.ru».

Вместо аннотации к роману издательство прислало список хештегов: #cybersex, #gadgets, #искусственный интеллект, #современное искусство, #детектив, #gender studies, #триллер, #куда все катится, #содержит нецензурную брань, #making movies, #ты полюбить заставила себя, чтобы плеснуть мне в душу черным ядом, #resistance

Последний роман Пелевина был опубликован 7 сентября 2016 года. «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» состоит из четырех частей а главные герои романа — три поколения семьи Можайских. Книга вошла в топ самых популярных произведений 2016 года по версии журнала Forbes, обогнав Даниэла Киза и Эльчина Сафарли.