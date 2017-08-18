Роман «Щегол» Донны Тартт экранизируют Warner Bros. и Amazon

Роман американской писательницы Донны Тартт «Щегол», за который она получила Пулитцеровскую премию, совместно экранизируют компании Warner Bros. и Amazon. Информация об этом появилась на портале Variety.

Известно, что режиссером станет Джон Краули («Бруклин»), а бюджет картины составит около 40 млн долларов. Исполнители главных ролей пока не называются, но создатели ведут переговоры с Джулианной Мур, Рэйфом Файнсом и Лайамом Нисоном.

Напомним, роман «Щегол» Донны Тартт вышел в 2013 году. В сюжете книги — история 13-летнего мальчика, пережившего взрыв в Метрополитен-музее, которому досталась картина Карела Фабрициуса. Права на экранизацию Warner Bros. и RatPac (студия, продюссирующая картину) выкупили еще 2014 году.