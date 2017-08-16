Создатель цикла книг «Песнь льда и пламени», литературной основы «Игры престолов», Джордж Мартин впервые приехал в Россию. На пресс-конференции в Петербурге он рассказал, зачем убил Нэда Старка и не щадит других персонажей, а также почему не читает фанатские сайты.
Джордж Мартин о массовых убийствах героев «Игры престолов» и самоиронии
Как начать писать
До того, как стать писателем, я увлекался чтением. Мне не нравились произведения, сюжет которых можно предсказать. Все эти королевства (часто даже без названий), добро и зло, причем первое всегда побеждает последнее. Там не было опасности для героя, ты знаешь, что он не проиграет. Мне же всегда хотелось переживать и нервничать за судьбу персонажа. Когда я начал писать книги, то выработал два правила. Первое – события, происходящие с героем, должны удивлять и шокировать, второе – зло это точка зрения, а не что-то большое и ужасное.
Я люблю произведения Толкина, но они для меня чересчур позитивны. Арагорн, который взошел на престол в «Возвращении Короля», точно стал править, как идеальный вождь. В реальной жизни мы не можем до конца предугадать действия людей – эту мысль я постарался воплотить в своем цикле.
В жанре фэнтези, в котором я работаю, для меня важен сеттинг – мир, где происходят события книги. Стремление детально проработать среду восходит к Толкину: он смог оживить вселенную, которая существовала только на бумаге. И я тоже стараюсь оживить свой мир.
Как рождаются книги
Идея создания «Песни Льда и Пламени» родилась во время работы над «Авалоном» (Дж. Мартин не закончил это произведение – Прим.ред.): я почему-то представил себе казнь человека и лютоволков в снегу. Эти образы послужили началом книги «Игра Престолов» и развитию саги в дальнейшем. Кстати, смерть Нэда Старка я запланировал заранее, чтобы его дети вышли на первый план.
Перед «Игрой Престолов» я изучал религии и истории народов. Меня вдохновили события времен войны Алой и Белой роз, а также история Франции. Прототипом дотракийцев послужили кочевые племена. В сеттинге нет ничего, связанного с Россией. Это потому, что у нас слишком мало англоязычных книг о вашей средневековой истории.
Источники вдохновения
Многие думают, что я опираюсь на теории фанатов. Но это не так. На форумы я заходил один раз – в 1999 году. И, прочитав их, решил, что не хочу больше этого делать. Понимаете, когда знакомишься с размышлениями фанатов о сюжете, то тебе кажется, что все слишком предсказуемо. Возникает желание поддаться желанию перекроить сюжет, лишь бы не угадали. Такие мысли мешают работать, поэтому я не читаю фанфики.
В работе с персонажами я вдохновлялся своими друзьями и знакомыми, но в каждом персонаже есть и частичка меня. Законы вселенной отчасти опираются на общинное право Англии. Если честно, то я не уделял особое внимание это области. Мне кажется, что каждый правитель несет свои порядки, поэтому сделать полный свод законов у меня не получалось.
В мире «Песни Льда и Пламени» нет четкой инструкции по выживанию. Все, как в реальной жизни: сегодня ты жив, а завтра можешь умереть. У персонажей равные шансы на выживание, но если бы вы попали в этот мир, то я бы посоветовал не участвовать в битвах.
Про сериал «Игра престолов»
Побывав на съемочной площадке сериала «Игра престолов», я привязался к актерам. Иногда хотелось изменить его сюжет. Я думал: «У этого человека столько счастья в глазах от моего присутствия, но я убью его персонажа, и через несколько месяцев он лишится своей работы».
О планах на будущее
Сейчас я работаю над следующей книгой сеттинга – «Ветра Зимы». В будущем планирую завершить «Пламя и Кровь» – приквел «Песни Льда и Пламени», в котором будет рассказана история династии Таргариен.
О самоиронии
Пародии вызывают у меня странные чувства. Да, это часть славы, с которой надо смириться, но для меня это странно. Я хотел бы больше путешествовать, но не получается в силу определенных причин. Обычно я прихожу к какой-нибудь достопримечательности, и это превращается в общественное событие. В такой обстановке трудно насладиться искусством.
Записал Никита Богданов
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