Джордж Мартин о массовых убийствах героев «Игры престолов» и самоиронии

Как начать писать

До того, как стать писателем, я увлекался чтением. Мне не нравились произведения, сюжет которых можно предсказать. Все эти королевства (часто даже без названий), добро и зло, причем первое всегда побеждает последнее. Там не было опасности для героя, ты знаешь, что он не проиграет. Мне же всегда хотелось переживать и нервничать за судьбу персонажа. Когда я начал писать книги, то выработал два правила. Первое – события, происходящие с героем, должны удивлять и шокировать, второе – зло это точка зрения, а не что-то большое и ужасное.

Я люблю произведения Толкина, но они для меня чересчур позитивны. Арагорн, который взошел на престол в «Возвращении Короля», точно стал править, как идеальный вождь. В реальной жизни мы не можем до конца предугадать действия людей – эту мысль я постарался воплотить в своем цикле.

В жанре фэнтези, в котором я работаю, для меня важен сеттинг – мир, где происходят события книги. Стремление детально проработать среду восходит к Толкину: он смог оживить вселенную, которая существовала только на бумаге. И я тоже стараюсь оживить свой мир.