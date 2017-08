Все сейчас накинулись – и справедливо – на издательство «Росмэн», выпилившее из романа Виктории Шваб гомоэротическую сцену (господи, ну насколько же все становится более понятным, если знать, что Алукард КЛЕИЛ принца!). Но я бы хотела вступиться за издателя – точнее, объяснить, что страхи их небеспочвенны, not to say more.

Так получилось, что я читала закон о защите детей от неподобающей информации и даже консультировалась по его поводу с юристом. И вот что я вам скажу – это не закон, а кружево: он состоит из дырок, недомолвок и смысловых лакун, но при этом его можно применить любым удобным способом в любой удобный момент. И то, что этот момент еще не настал, ничего не значит: это примерно как с законом об экстремистских материалах – он идиотский, пустой и кривой с точки зрения юриспруденции, но по нему с некоторой периодичностью штрафуют, а то и сажают библиотекарей. Что заставляет детских издателей быть постоянно на стреме: вдруг будет на экстремистов-библиотекарей недород – а тут как раз детская книжка с пропагандой нетрадиционных ценностей подоспела.