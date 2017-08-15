|Литературный критик написала колонку для «Делового Петербурга» о конфликте американской писательницы Виктории Шваб и издательства «Росмэн». При публикации в России второй книги романа «Оттенки магии» сцена однополых отношений была отредактирована, о чем автора не поставили в известность. Галина Юзефович предлагает взглянуть на спор с точки зрения несовершенного российского законодательства
Галина Юзефович — о том, почему издатели редактируют ЛГБТ-сцены в книгах
Все сейчас накинулись – и справедливо – на издательство «Росмэн», выпилившее из романа Виктории Шваб гомоэротическую сцену (господи, ну насколько же все становится более понятным, если знать, что Алукард КЛЕИЛ принца!). Но я бы хотела вступиться за издателя – точнее, объяснить, что страхи их небеспочвенны, not to say more.
Так получилось, что я читала закон о защите детей от неподобающей информации и даже консультировалась по его поводу с юристом. И вот что я вам скажу – это не закон, а кружево: он состоит из дырок, недомолвок и смысловых лакун, но при этом его можно применить любым удобным способом в любой удобный момент. И то, что этот момент еще не настал, ничего не значит: это примерно как с законом об экстремистских материалах – он идиотский, пустой и кривой с точки зрения юриспруденции, но по нему с некоторой периодичностью штрафуют, а то и сажают библиотекарей. Что заставляет детских издателей быть постоянно на стреме: вдруг будет на экстремистов-библиотекарей недород – а тут как раз детская книжка с пропагандой нетрадиционных ценностей подоспела.
Еще одна важная вещь, которую трудно понять со стороны, состоит в том, что детские издательства (как и почти все издательства в нашей стране) живут на медные деньги. Если их оштрафуют, ну, скажем, на полтора миллиона рублей, они будут оправляться от этого удара год (или больше). Если им вчинят серьезный судебный иск, да еще и арестуют тираж, они уже не встанут. Они об этом знают и боятся, а жизнь в страхе не идет на пользу человеку – и издателю в том числе: постоянное психологическое давление заставляет их совершать ошибки – в том числе такие идиотские, как нынешняя ошибка «РОСМЭН». И нет, я не знаю, как надо было сделать правильно: книжка – хорошая, ее аудитория – 12+, гомоэротическая сцена важна для сюжета и выкидывать ее так неправильно, но в целлофане и 18+ ее не продать.
Дальше должна была идти пафосная реплика про ужасы нашего законодательства – кривого, многозначного и допускающего любые удобные правоприменителю трактовки, но я, пожалуй, воздержусь на этот раз. Все и так понятно, мне кажется – и даже неважно, сделано ли это специально, чтобы всех нас держать в страхе, или случайно, в силу косорукости, непрофессионализма и идиотизма (как полагает мой знакомый юрист): на результат это не влияет.
По материалам «ДП»
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