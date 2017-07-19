Книжный магазин «Подписные издания» открыл второй зал. Об этом представители магазина сообщили в Instagram. Ранее они сообщили «Собака.ru» о создании бара Black books bar дверь в дверь с магазином — позже выяснилось, что это была шутка, а вместо бара, как оказалось, изначально готовили второе помещение.

«Выпрыгнули из себя, собрали все силы в кулак и сделали это. Был момент, когда хотелось бросить все и действительно открыть бар. Но вот теперь мы пишем этот пост там, где ещё недавно был склад кроссовок, а теперь – наше любимое место уединения, где с одной стороны – окно в сад, а с другой – фантастический вид на любимый книжный, на наш второй дом, который стал вдвое больше!», — пишут «Издания». В магазине обещают устроить официальное празднование и угостить всех пришедших вином.

Напомним, «Подписные издания» появились в Ленинграде 1926 году: здесь оформляли подписку на тома разных энциклопедий и литературные журналы. Последние полвека книжный магазин расположен в дореволюционном здании на Литейном. Долгие годы его директором была Галина Ермакова, бабушка нынешнего владельца бренда Михаила Иванова, номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Наследственному книготорговцу удалось превратить магазин не только в один из лучших мест, где можно купить интеллектуальную литературу, но и в культурный клуб с широким кругом фанатов.