В Facebook сделали интерактивный сюрприз в честь 20-летия первой книги о Гарри Поттере
Разработчики Facebook спрятали внутри социальной сети несколько «пасхальных яиц» в честь 20-летия со дня выхода книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Об этом сообщает TJournal.
Чтобы увидеть сюрпризы, необходимо запостить в соцсети сообщение, сопроводив его словосочетанием «Harry Potter» или названием одного из факультетов Хогвартса: Slytherin, Hufflepuff, Gryffindor или Ravenclaw. Писать нужно строго латиницей, иначе «яйца» не появятся.
После публикации поста, названия факультетов приобретают свой традиционный цвет: зеленый, желтый, красный или синий. Кроме того, пользователь видит, как появляется волшебная палочка, из которой вылетают молнии и звезды. Если нажать на имя главного героя или факультет, то весь фокус повторится.
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