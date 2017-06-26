В Facebook сделали интерактивный сюрприз в честь 20-летия первой книги о Гарри Поттере

Разработчики Facebook спрятали внутри социальной сети несколько «пасхальных яиц» в честь 20-летия со дня выхода книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Об этом сообщает TJournal.

Чтобы увидеть сюрпризы, необходимо запостить в соцсети сообщение, сопроводив его словосочетанием «Harry Potter» или названием одного из факультетов Хогвартса: Slytherin, Hufflepuff, Gryffindor или Ravenclaw. Писать нужно строго латиницей, иначе «яйца» не появятся.