Евгений Водолазкин: «Кот Мусин был соавтором большинства моих работ»

Мы беседуем в кабинете Дмитрия Сергеевича Лихачева в Институте русской литературы. Пушкинский Дом до сих пор — место особенное, практически заповедник.

Я бы сказал — «остров». Кстати, это выражение самого Дмитрия Сергеевича, так он определял наш Отдел древнерусской литературы, потому что сюда можно было приплыть, пристать и «житейское отложить попечение». Появилось оно в очень специфическом контексте. Один наш сотрудник, выдающийся ученый-медиевист Гелиан Михайлович Прохоров, попал в разработку КГБ из-за переписки с Солженицыным. И Прохоров вспоминал, как Лихачев, которому невероятными усилиями удалось замять это дело, сказал: «Помните, что вы живете на острове, и будьте осторожны». Читатели любят вас не только за глубокий сюжет, но и за прекрасный язык, которого часто не хватает современным авторам.

Людей, чей стиль интересен, довольно много — Владимир Шаров, Михаил Шишкин, Владимир Сорокин. Это ни в коем случае не значит, что тексты тех, чей язык выглядит более сдержанным, хуже. Просто иногда человек прячет язык и стиль, чтобы сосредоточиться на содержании произведения или повысить доверие читателя. У Достоевского язык черновиков был гораздо более литературным, чем язык чистовиков. Он специально взъерошивал свой стиль, чтобы создать впечатление спонтанности, ощущение, будто он хроникер: увидел — и записывает. В черновике у Достоевского читаем: «Началось движение в толпе», в чистовике — «шевеление». А «шевеление» — это же слово почти на грани литературного языка. У меня в романах тоже язык где-то более выпуклый, где-то менее, но вообще я исхожу из того, что в искусстве форма и есть содержание. Писать я стараюсь внимательно. Есть авторы, которым важно, что сказать, а как — это уже дело десятое. И такая позиция имеет право на существование, потому что писательство — это, в первую очередь, внутренняя энергия, которая исходит из человека. Она может быть записана коряво, а может быть хорошо, но сама по себе гладкопись — это еще не литература. У меня язык все-таки не главный персонаж, но очень важный, поэтому я стараюсь подходить к нему со всей ответственностью.

А как вы относитесь к тому, что вас объявляют пророком?

Это забавно. Я меньше всего стараюсь быть пророком и надувать щеки, мне кажется, что это неподобающее для писателя занятие. Писатель должен описывать. Хотя порой — действительно, он может что-то предвидеть. Например, Достоевский в «Бесах» точно описал все, что произошло в будущем в нашей стране. Того же добился и Лесков в своих так называемых антинигилистических романах. Когда его спрашивали: «Николай Семенович, вы так консервативно настроены. Вы что, не верите в русскую революцию?» — он отвечал: «Почему же, я допускаю, что она может состояться, но я знаю своих земляков. На следующий день они выберут самого свирепого квартального и будут ему поклоняться». Это было абсолютное предвидение сталинской эпохи. На мой взгляд, последним великим писателем, который мог себе позволить какие-то пророчества, был Солженицын. Ведь пророк в библейском значении — это не столько тот, кто прорицает будущее, сколько тот, кто обличает язвы своего времени.

Другое дело, что писатели чувствуют дух времени. Это я могу отнести к себе. Когда я написал «Лавра», то был уверен, что никто его читать не будет, а оказалось, это именно то, что сейчас нужно. Просто я как частица общества увидел этот общественный запрос в себе. По моему глубокому убеждению, Новое время как культурная эпоха заканчивается, и наступает другая, которую я назвал Эпохой сосредоточения. Это не пророчество, а научный прогноз, который я делаю на основании многолетних занятий русской литературой. Эпоха сосредоточения в каком-то смысле будет рифмоваться со Средневековьем. Но это не повторение, а совершенно новая историко-культурная формация.