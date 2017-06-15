Букеровскую премию-2017 получил израильский писатель Давид Гроссман

Израильский писатель Давид Гроссман, известный в России по книгам «С кем бы побегать» и «Бывают дети-зигзаги», стал лауреатом Букеровской премии за роман «Лошадь заходит в бар» (A Horse Walks Into a Bar). Об этом сообщается на сайте премии.

Книга повествует о вечере на сцене в стендап-клубе небольшого израильского городка, где комик вышел выступать с тем, чтобы обнажить свою душевную рану — страшный выбор, сделанный в прошлой жизни между двумя дорогими ему людьми.

Помимо Гроссмана в шорт-лист Международного букера вошли еще пять авторов: Матиас Энар (Франция), Рой Якобсен (Норвегия), Дорти Норс (Дания), Амос Оз (Израиль) и Саманта Швеблин (Аргентина).

Напомним, Букеровская премия присуждается как англоязычным авторам, так и тем, чьи книги переведены на английский язык. В случае перевода премию также получает переводчик.