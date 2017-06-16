Как вы пришли к созданию издательства, выпускающего книги по искусству? Это детская любовь к чтению дала о себе знать или что-то другое?

Мои взаимоотношения с книгами очень сложные. Дело в том, что мой отец (Михаил Борисович Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа. — Прим. ред.) очень любит книги, но эта любовь уже больше похожа на форму зависимости. У нас всегда был очень закрытый дом, но те, кто попадали в родительскую квартиру, обращали внимание, что фолианты занимают больше половины ее пространства. Фактически, человеку там выделены только небольшие проходы между томами, чтобы добраться до места, где поесть или поспать. Когда книжная пыль уже стала сказываться на состоянии здоровья, мы пытались вывезти часть литературы из дома и куда-то ее передать. Но сделать это удавалось только втихаря, пока Михаил Борисович находился в командировке. Однако толку от этого не было никакого, потому что на месте ушедших в кратчайшие сроки появлялись другие издания. Так что к моменту, когда я окончил университет и выбирал, чем заниматься дальше, книги я любил, но старался держать их в стороне от себя — сказались долгие годы борьбы.

Но все-таки книги победили?

Выходит, что так. «Арка» появилась двенадцать лет назад. В тот момент в Эрмитаже был книжный магазин, для которого подбирали книги по всему миру. Но собственные издания до уровня других главных мировых музеев — Лувра, Метрополитен, Прадо — немного недотягивали. И тогда мы вместе с группой учредителей — профессионалов издательского дела решили попробовать развить это направление. Мы стали делать необычные книги. Начали с детских изданий: «Эрмитажную азбуку» готовили года полтора, и по сей день она остается хитом продаж. За двенадцать лет она была выпущена в больших и малых форматах на десятках языков, недавно вышла на иврите. Вообще, издательство принимало разные векторы развития — и научные, и развлекательные. Это позволило сформировать широкий ассортимент и открыть прекрасные магазины в Зимнем дворце, Главном штабе и самый большой — в универмаге Au Pont Rouge, где представлено более 3500 наименований книг.

Мы всегда много сотрудничали с западными издательствами, покупали права на их книги и печатали в переводе здесь. Скажу честно: ни одна из них не принесла финансового успеха, но зато мы научились выпускать продукцию на самом высоком уровне. И теперь уже ведущие иностранные компании издают наши вещи за рубежом. Например, книгу «Мой Эрмитаж» на мировом рынке мы выпускаем совместно со знаменитым американским издательством Rizzoli.

Эта книга Михаила Борисовича действительно стала событием в музейном мире. Он сложный в работе автор?

Обычно, когда мы говорим с ним о работе, то я во всем виноват, так что это процесс не очень продуктивный. (Смеется.) Но у нас есть замечательные редакторы — Полина Ермакова и Неля Даниловна Михалева, которая с давних пор является еще и близким другом нашей семьи, она редактировала книги моей бабушки о Борисе Борисовиче (директор Государственного Эрмитажа в 1964–1990 годах, дед Бориса Пиотровского. — Прим. ред.). Часто им помогает Мария Халтунен, секретарь Михаила Борисовича и главный хранитель всего, что связано с эрмитажными кошками, она же — соавтор всех посвященных им книг.

Вам не позавидуешь — с одной стороны, груз ответственности за фамилию, с другой — люди, которые говорят: «Конечно, он же сын Пиотровского». Как вы с этим справляетесь?

Спокойно. Вообще, для меня этот вопрос — из разряда: «У вас две руки. Как вам живется со второй?» Это просто часть меня. Мое счастье и мое обязательство. С возрастом я стал примерно представлять, как должен вести себя, чтобы не сильно опозорить родителей. (Смеется.) У нас армянские корни, поэтому делать все с радостью и удовольствием у нас в крови. Вот и я стараюсь восхищаться родителями весело и получать от этого удовольствие. По-моему, Михаилу Борисовичу это нравится. Мы уже сделали его книги «Мой Эрмитаж», «Для музеев нет табу», а сейчас вместе готовим сборник его предисловий к выставкам, который, надеюсь, выйдет до конца года.

В детстве, когда все хотели быть космонавтами и пожарными, вы мечтали стать директором Эрмитажа?

В моей вселенной директором Эрмитажа всегда был либо дедушка, либо папа, как я мог об этом мечтать? Не мог даже думать о том, чтобы занять их место. У меня всегда была мысль о том, что я хочу быть успешным человеком. И пойти на экономический факультет было абсолютно осознанным решением, после окончания университета я ненадолго ушел в науку и защитил диссертацию об эффективном управлении предприятиями малого бизнеса. Я не хотел быть ни историком, ни искусствоведом, хотя впоследствии был избран членом-корреспондентом Российской академии художеств. Сегодня меня знают не только как сына своего отца и внука своего дедушки, но и как достаточно состоявшегося человека.