В Германии построили храм из запрещенных книг

В городе Кассель построили Парфенон из ста тысяч книг, которые когда-либо запрещала цензура разных стран. Фотографии скульптуры опубликовал на своей странице в Facebook издатель Дмитрий Волчек.

«Храм» соорудили к международной выставке современного искусства Documenta. Автором скульптуры является аргентинская художница Марта Минухин. «Кирпичи» для скульптуры собирали целый год, среди них такие книги как «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Дон Кихот» Сервантеса, «На Западном фронте без перемен» Ремарка, «Превращение» Кафки и многие другие.

После окончания выставки, Минухин собирается разрушить Парфенон, а книги, послужившие для его постройки, раздать всем желающим.