Литературная премия «Национальный бестселлер» подвела итоги

Литературную премию «Национальный бестселлер» в 2017 году получила Анна Козлова за роман «F20» о жизни людей с диагнозом «шизофрения». Книга получила три из семи голосов членов жюри. Финал "Нацбеста" вечером 3 июня завершился в Петербурге на Новой сцене Александринского театра, сообщает издание «Фонтанка.ру».

Анна Козлова – внучка советского писателя Вильяма Козлова и дочь редактора «Роман-газеты» Юрия Козлова. По её сценариям сняты сериалы «Краткий курс счастливой жизни», «Развод», «Ясмин», «1001 день», шедшие на «Первом канале» 2011-2014 годах.

«F20» – лаконичный роман взросления. «Роман посвящен людям, про которых не говорят и не пишут. Их не показывают по телевизору, не берут на работу. На них не женятся, от них не хотят детей. Они больны, но никто никогда не станет собирать деньги на их лечение, их болезнь хуже рака, безнадежнее СПИДа», – отмечает сама Козлова. «Мне представляется, что это книга не про шизофрению, а про то, как хочется жить», – отметил на церемонии вручения глава жюри, руководитель «Первого канала» Константин Эрнст.

За победу с Козловой соревновались еще шесть авторов – сценарист Елена Долгопят со сборником фантастических новелл «Родина», журналист Андрей Филимонов с романом о российской глубинке «Головастик и святые», петербургская писательница Фигль-Мигль с книгой «Эта страна» о воскресших жертвах сталинских репрессий, предприниматель и сценарист Андрей Рубанов с романом «Патриот» о кризисе на востоке Украине и его последствиях для России. Заместитель главного редактора журнала «Урал» Сергей Беляков попал в шорт-лист с нон-фикшном об истории украинской нации и культуры «Тень Мазепы». Наконец, художник-акционист Александр Бренер вошел в список финалистов со сборником эссе «Жития убиенных художников», чьи герои – Марат Гельман, Олег Кулик, Надежда Толоконникова, Петр Павленский.

В жюри «Нацбеста» в 2017 году вошли глава «Первого канала» Константин Эрнст, репер Баста, актриса Анна Ковальчук, режиссёр Борис Хлебников, композитор Настасья Хрущева, архитектор Сергей Чобан и писатель Леонид Юзефович.

Напомним, «Национальный бестселлер» – одна из трёх крупнейших в России литературных премий и единственная, функционирующая в Петербурге. Конкурс основан при участии легендарного критика и колумниста «Фонтанки» Виктора Топорова. Результаты «Нацбеста» нередко оказывались неожиданными и дерзкими – например, в 2016 году премию чуть не получил никому не известный писатель из Сочи Михаил Однобибл за роман «Очередь» в стиле Кафки.