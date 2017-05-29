Джоан Роулинг написала вторую часть «Фантастических тварей»

Британская писательница, автор фэнтези-эпопеи про Гарри Поттера и мультимиллионерша Джоан Роулинг закончила работать над второй частью сценария «Фантастические твари и где они обитают». Об этом она Роулинг сообщила в «Твиттере». Однако оговорилась, что детали сюжета пока не готова раскрыть.

«Фантастические твари и где они обитают» — книга, написанная Роулинг в 2001 году в качестве приквела к «Гарри Поттеру». Фильм по «Фантастическим тварям» выпустил режиссёр Дэвид Йейтс. Мировая и российская премьера фильма, побившего впоследствии кассовые рекорды, состоялись в ноябре 2016 года. Также продюсеры картины заявляли, что экранизация книги «Фантастические твари и где они обитают» будет состоять из пяти фильмов.

Любопытно, что сегодня же в сети появился трейлер фанатского фильма о молодом Волан-де-Морте. Премьера снятой энтузиастами-поттероманами ленты состоится осенью 2017 года на видеосервисе YouTube.