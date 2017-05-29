Обнародован шорт-лист «Большой книги»

Стал известен шорт-лист одной из главных отечественных литературных премий. В финал «Большой книги» вышли восемь художественных произведений и два документальных текста. К последним относятся написанная литературным критиком Львом Данилкиным биография Ленина «Пантократор солнечных пылинок», а также другая биографическая книга, «Катаев. Погоня за вечной весной» писателя и депутата Госдумы Сергея Шаргунова

Конкуренцию им составят романы «Лампа Мафусаила, или крайняя битва чекистов с масонами» кумира читающей публики 1990-х и 2000-х Виктора Пелевина, «Соколиный рубеж» Сергея Самсонова, «Тайный год» русскоязычного грузинского литератора Михаила Гиголашвили (вошедшего в русскую литературу захватывающим романом о тбилисских опиатных наркоманах «Чертово колесо», «Неизвестность» салонного реалиста Алексея Слаповского, «Город Брежнев» журналиста Шамиля Идиатуллина, «Патриот» Андрея Рубанова, «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова, а также повесть Игоря Малышева «Номах», повествующая об иконе анархизма Несторе Махно.

Победитель «Большой книги» будет объявлен в декабре 2017 года в Москве и получит 5,5 миллиона рублей. В прошлом году победителем стал петербургский писатель Леонид Юзефович за полудокументальный роман о гражданской войне «Зимняя дорога».

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