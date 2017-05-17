В Петербурге пройдет международный Книжный Салон

XII Петербургский Международный Книжный Салон пройдет в Михайловском манеже с 25 по 28 мая и представит более 240 российских и зарубежных издательств.

Участие в Салоне примут более 40 приглашенных гостей, среди которых известные писатели Эдвард Радзинский, Александра Маринина, Ник Перумов, Алексей Иванов, Герман Садуллаев, Елена Чижова, Татьяна Москвина, Галина Юзефович, Леонид Юзефович, Денис Драгунский, Алексей Слаповский и многие другие.

Почетным гостем салона в этом году станет член британской королевской семьи баронесса Мария Кристина фон Рейбниц, супруга Майкла, принца Кентского, которая представит на одном из мероприятий Салона свою новую книгу.

В концепции Книжного Салона этого года нашли отражение две темы. Во-первых, экология, годом которой в России объявлен 2017-й. Во-вторых, это столетие октябрьской революции, эпицентром которой был именно Петербург.