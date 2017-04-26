В Петербурге открылся первый спецмагазин детской книги «Чу!Детство»

В старинном доме в Кузнечном переулке, 13 открылся первый специализированный магазин детской книги «Чу!Детство».

Создатели сделали упор на книгах новых и небольших издательств, которые редко найдешь на полках книжных магазинов. Всего в коллекции – около десяти тысяч книг: от книжек-картинок для самых маленьких до серьезной литературы о проблемах подростков. «Нет тут только тех книг, которые хозяева магазина не посоветуют своим детям», - уточняют владельцы.

Кроме того, в «Чу!Детстве» планируют проводить мероприятия для детей: встречи с писателями, переводчиками, иллюстраторами, презентации книжных новинок, мастер-классы, квесты.

Так, 29 апреля здесь пройдет встреча с детским писателем Михаилом Ясновым , а 30 апреля – квест «Новые приключения Малыша и Карлсона».