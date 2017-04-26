Чуть ли не все главные литературные события года выходят в одном издательстве – «Редакции Елены Шубиной» или просто «РЕШ». Человек и бренд Елена Шубина рассказала нам, как работать с авторами и какие книги никогда не будут опубликованы в ее импринте.
Как Елена Шубина стала издавать главные русские книги современности
В какой-то момент книги, которые выходят в редакции, которой я руковожу, стали ассоциироваться с моим именем. Теперь это официальное название издательства — импринта в рамках холдинга «АСТ». В «Редакции Елены Шубиной» печатается современная русская проза, серия переизданий классики «Предметы культа», мемуары, биографии и эссеистика. Это все, что нравится лично мне и моим молодым сотрудникам: четырем ведущим редакторам и бренд-менеджеру.
Для меня идеальная книга — это хорошо рассказанная история, в которой читатель узнает себя. В ней важны, конечно, язык как главный инструмент литературы и этическая составляющая. Критерий стоящего произведения — если его герои или романная интрига так или иначе комментируют библейские сюжеты, даже если автор об этом не задумывается. У литературы, как у всякого вида искусства, конечно, есть свои задачи, но все-таки разница между античной трагедией и современной повестью — это только вопрос формы. Она должна быть разноцветной, в чем-то похожей на калейдоскоп — чтобы узор менялся, нужны все составляющие.
Быть хорошим редактором — если не талант, то, безусловно, дар. Это свои правила и техника. Можно, изучив тридцать-сорок страниц текста, решить, будешь ли его издавать, но важнее последующая работа с рукописью. Нужно войти в новый мир, полюбить, понять его законы, почувствовать себя в одной команде с автором, но вместе с тем быть от него на нужном расстоянии. Вообще, это волевая профессия. Если отношения с автором сложились доверительные, то и мотивировать его что-то поменять легче.
Никогда не буду издавать трэш, пошлость и скучные псевдофилософские сочинения (которых сейчас море). Иногда я иду на компромисс со своим вкусом, но обычно это вызвано желанием дать автору высказаться, даже если вижу несовершенство вещи (особенно если речь идет о молодых). Также я учитываю другого читателя и его ожидания и вполне могу сказать себе: да, это не мое, но напечатать рукопись.
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Романы Евгения Водолазкина публикуются исключительно в «РЕШ».
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Исповедальную автобиографию «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Карина Добротворская доверила опубликовать редакции Шубиной.
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Биографию Ивана Грозного Гиголашвили превратил в фантасмагорическую психодраму
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Вторая часть дилогии про Тобол выйдет к лету
Наиболее сильное впечатление в последнее время на меня произвели романы «Тайный год» Михаила Гиголашвили, «Тобол» Алексея Иванова, рассказ Фридриха Горенштейна «Улица Красных зорь» и сборник эссе Дмитрия Быкова «Один. Сто ночей с читателем».
Новые писатели в «Редакции Елены Шубиной» возникают и сами по себе, как автор пронзительной «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина, и благодаря долгим поискам, собиранию информации и дружбе с литературными агентами. Например, на Евгения Водолазкина я обратила внимание, когда его книга «Соловьев и Ларионов» вышла небольшим тиражом в «Новом литературном обозрении». Дальше уже я стала его единственным издателем. Михаил Шишкин опубликовал свой первый роман в журнале «Знамя», а я его охотно подхватила и очень скучаю, когда он долго не пишет. Иногда «новые» авторы вырастают из «старых». Способностью к трансформации и постоянной ломке жанра обладают великолепный Алексей Иванов и Сергей Кузнецов.
Думаю, в будущем электронные и бумажные носители будут сосуществовать. Как издатель, я не могу не принять факт, что цифровой книжный бизнес — серьезный игрок на рынке. Как читатель, считаю, что бумажный вариант содержит больше интриги: отношения с автором и текстом паритетны. Вы вступаете в диалог, что-то помечаете на полях, вдыхаете запах — особенно старых изданий. Вот Быков, например, считает, что электронные книги уязвимее бумажных, поскольку зависят от электричества «Когда мир кончится и мы уйдем в пещеры, то и там при свете свечи будем читать», а Милан Кундера, говорят, вычеркивает из авторского договора права на цифровую версию.
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