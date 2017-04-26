Как Елена Шубина стала издавать главные русские книги современности

В какой-то момент книги, которые выходят в редакции, которой я руковожу, стали ассоци­ироваться с моим именем. Теперь это официальное название издательства — импринта в рамках холдинга «АСТ». В «Редакции Елены Шубиной» печатается современная русская проза, серия переизданий классики «Предметы культа», мемуары, биографии и эссеистика. Это все, что нравится лично мне и моим молодым сотрудникам: четырем ведущим редакторам и бренд-менеджеру.

Для меня идеальная книга — это хорошо рассказанная история, в которой читатель узнает себя. В ней важны, конечно, язык как главный инструмент литературы и этическая составляющая. Критерий стоящего произведения — если его герои или романная интрига так или иначе комментируют библейские сюжеты, даже если автор об этом не задумывается. У литературы, как у всякого вида искусства, конечно, есть свои задачи, но все-таки разница между античной трагедией и современной повестью — это только вопрос формы. Она должна быть разноцветной, в чем-то похожей на калейдоскоп — чтобы узор менялся, нужны все составляющие.

Быть хорошим редактором — если не талант, то, безусловно, дар. Это свои правила и техника. Можно, изучив тридцать-сорок страниц текста, решить, будешь ли его издавать, но важнее последующая работа с рукописью. Нужно войти в новый мир, полюбить, понять его законы, почувствовать себя в одной команде с автором, но вместе с тем быть от него на нужном расстоянии. Вообще, это волевая профессия. Если отношения с автором сложились доверительные, то и мотивировать его что-то поменять легче.