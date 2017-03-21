В сети появилась литературная карта мира

Пользователь Reddit нарисовал литературную карту мира, где вместо стран написал названия самых популярных произведений.

Оказалось, что в России чаще всего читают «Войну и мир» Льва Толстого, в Канаде – роман Люси Монтгомери «Anne of Green Gables» («Аня из Зеленых Мезонинов»), в США – «To Kill a Mockingbird» («Убить пересмешника») Харпер Ли, а в Австралии первое место занимает книга Тима Уинтона «Cloudstreet» («Улица облаков»).

Любопытно, что в Алжире популярен экзистенциалист Альбер Камю и его книга «Посторонний», в Швеции читают «Девушку с татуировкой дракона», в Индии зачитываются «Богом мелочей» Арундати Рой, а в Германии бестселлер – роман в 11 томах «Метаморфозы или Золотой осёл», написанный древнеримским писателем II века Апулеем.

Ранее социологи узнали, что читают петербуржцы разных профессий. Согласно исследованию, лучшим литературным вкусом обладают журналисты, редакторы, переводчики, писатели. Вслед за ними идут инженеры, техники и те, кто занимается другим умственным трудом.