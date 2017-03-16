Опубликован неизвестный рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда

Журнал The New Yorker выложил доселе не публиковавшийся сатирический рассказ великого американского писателя. «The I.O.U.», датированнный 1920 годом, - история циничного и алчного книжного издателя, готового на все ради высоких продаж.

В сентябре прошлого года издательство Simon & Schuster анонсировало выход сборника неопубликованных рассказов Фицджеральда «Я умру за тебя». Все тексты были написаны в середине и конце 1930-х годов и по разным причинам до сих пор пребывали в рукописных вариантах.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд — один из писателей Великой Американской Пятерки, голос послевоенного «потерянного поколения», автор выдающихся романов «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна» и один из самых известных в истории людей с признанной им самим алкогольной зависимостью.