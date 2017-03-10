Филолог-русист с интригующим псевдонимом Фигль-Мигль, лауреат «Нацбеста» и нашей премии «ТОП-50» недавно выпустила роман «Эта страна», над которым работала почти три года. Свои книги загадочная писательница печатает исключительно на пишущей машинке, а новое произведение посвятила воскрешению репрессированных в 1930-е годы и их адаптации к современной жизни. Мы публикуем отрывок из романа, с которого он и начинается.
Чтение: Фигль-Мигль «Эта страна»
Начнём, благословясь.
В мутный, мглистый февральский день секретного года президент Российской Федерации сидел в одном из своих кабинетов и обречённо изучал документы, собранные в трёх папках: в серой – отчёт о демографической ситуации в России (результаты переписи, графики, прогноз), в чёрной – служебная записка о положении дел на границе с Китаем, в гнетуще-красной – строго научный и при этом чудовищный доклад некоего Фёдорова «Философия общего дела». От всех трёх веяло апокалипсисом, но президент никак не мог решить, перевешивает в этом отношении красная папка остальные или наоборот. Он перевёл взгляд на главу президентской администрации, сосредоточенно обрывавшего герань в горшке на подоконнике.
– Расскажи мне об этом Фёдорове.
– Таких называют «одинокий мыслитель», – сказал глава, собравшись с мыслями. – Не замечен вообще ни в чём. Чтобы там по митингам бегать, о властях высказываться... Да у него даже аккаунта в «Твиттере» нет. Работает библиотекарем. Живёт на зарплату.
– Не доверяю я этим аскетам.
– Он никогда не носит шубу.
– Не носит шубу? – переспросил президент. – То есть она у него есть?
– Он считает, что человек должен восстановить свою власть над собственным телом... во всей его,гм, космической мощи.
– Подожди, – сказал президент, – ты меня совсем запутал. Если он не носит шубы, потому что у него её нет, так в этом нет ничего особенного. А если есть и не носит – –
– То это уже принцип.
– Высокомерие это, а не принцип. Герань не трогай.
– Фёдорова интересует не столько полнота лиц, сколько полнота поколений. Только нация в её полном... гм, объёме... сможет ответить на вызовы истории.
– Я тоже не ношу шубу.
– У тебя-то шуба есть?
– Не знаю. Если положено, то, наверное, есть... А что значит «полнота лиц»? В смысле поперёк себя шире?
– Никогда не понимал этого выражения.
– Так говорят, когда будка шире плеч. Вот эта, полнота лица.
– То есть «будка» как часть в целое «себя» уже не входит? Плечи отдельно, будка отдельно?
– Поперёк себя всего остального. Давай дальше.
– Фёдоров говорит, что пассивное отношение к жизни нужно заменить проективным. Ты знаешь,
что такое трудовой проект?
– Нанотехнологии?
– Нанотехнологии. Философ Фёдоров изобрёл способ воскрешать мёртвых.
– Ну да, я так и прочёл. Подумал, типа метафора.
– Это не метафора. Это активное преодоление неправды смерти.
– …
– …
– И это можно?.. Преодолеть?
– Можно, можно.
– И мёртвые воскреснут?
– Воскреснут.
– И вот он философией возьмёт и воскресит?
– Не только философией. Но да, главным образом.
– Я не понимаю, как это работает.
– Тебе и не нужно понимать. Ты будешь иметь дело с результатом.
– Ты сам-то понимаешь?
– …
– Что такое «активное преодоление неправды смерти»?
– А что тут непонятного?
– Ну, слова-то понятные. Но я не понимаю. Оставь в покое мои цветы.
– …
– Почему смерть – это неправда? Очень даже правда. Самое правдивое, что есть.
– Он под неправдой имеет в виду не ложь, а неправоту. – Глава президентской администрации исподтишка потянулся к герани, но передумал. – Впрочем, и ложь тоже.
– Но смерть не лжёт.
– Лжёт, лжёт. Смерти вообще нет.
– Ах, ну если ты в этом смысле...
– Для начала это будут жертвы репрессий в советское время. Расстрелянные и умершие в заключении. Так сказать, генофонд.
– А военные потери?
– Только те, что от своих рук.
– То есть власовцы?
– Почему сразу власовцы. От заградотрядов много людей погибло.
Какое-то время оба молчали.
– Что, – сказал президент, – всех-превсех? И Сталина?
– Нет, – сказал глава президентской администрации. – Если воскрешать Сталина, то какой тогда смысл воскрешать остальных? Я составляю список неподлежащих.
– А Троцкий-то!
– Не беспокойся. Списки тщательно проработают. Никаких пассионарных вождей.
– Тухачевского тоже не хочу.
– Хорошо.
– А самоубийц?
– Самоубийц воскресим. Мало ли по каким причинам им жить разонравилось. А если не понравится и теперь, они всегда смогут покончить с собой заново.
– Да... Тут уж какая судьба у человека. Никакой Фёдоров не поможет.
– Он так не думает.
– ?
– Фёдоров ненавидит судьбу. A amor fati считает вершиной безнравственности.
– Что так?
– Поставь себя на его место.
– Куда?
– Куда, куда. В библиотеку.
– Не сходится. Именно библиотекари своей судьбой должны быть довольны. Зачем иначе выбирать такую профессию?
– Он её выбрал ещё до смены эпох.
– При чём тут смена эпох? Библиотека – в любую эпоху библиотека. В углу за печкой. И вообще как-то странно... от цветов отойди!.. странно, что вот такой... и хочет вот такого...
– Это называется «одинокая мечта об общем деле». Сам сидит в углу, но хочет соборности.
– Вот-вот, с чего бы?
– Мы сейчас все её хотим.
– Все, кроме библиотекарей.
– …
– И почему он так упёрся в эту шубу?
– Извини, но в эту шубу упёрся как раз ты.
– Мне интересно.
Президент взял и просмотрел протянутый главой предварительный список неподлежащих воскрешению.
– А Кирова за что?
– Это личное.
– А царскую семью?
– А вот это – в интересах государства.
– Ладно, ладно. Сталина точно не будет?
– Исключено. И в конце-то концов, Сталин умер своей смертью.
– Гм, – сказал президент, – темна вода во облацех... А что Церковь?
– Церковь на словах сейчас против. А по факту куда ей будет деваться? Сто тысяч священников помимо прочего.
– Сто тысяч? Послушай, а у нас вообще-то есть какие-нибудь достоверные цифры?
– Ну что ты как маленький, какие достоверные цифры? Воскресим и посчитаем.
– А предварительно посчитать никак нельзя? Ведь существуют расстрельные списки.
– Существуют. По некоторым годам даже сводные данные есть. В 1930-м к высшей мере наказания приговорены 20 201 человек, из них тройками ОГПУ, за участие в крестьянских волнениях, почти 19 тысяч. В 1936-м – 1118. В 1937-м и 38-м – 353 074 и 328 618 соответственно. Если предположить, сопоставить и округлить, за все годы советской власти выйдет около миллиона.
– Вот видишь.
– Не вижу. Это только ВМН. А те, кто в процессе умер? Это троцкистов можно посчитать или писателей, а крестьян когда кто считал? Возьми хоть спецпереселенцев: с 1932-го по 1940-й через спецпоселения прошло 2 миллиона 176 тысяч человек. Умерло 390 тысяч, бежало и не найдено – до 600 000. А почему я сказал «с 1932-го», если ссылать начали в тридцатом? Потому что отсутствует за тридцатый и тридцать первый точная статистика. Раз уж учёт не был налажен, то что там было налажено вообще? Полюбуйся, что мне пишут: «Можно предположить, что число бежавших и умерших доходило до 50% от общего числа выселенных». А это, между прочим, миллион человек за два года.
– …
– А смертность в ГУЛАГе? А голод? Как голод считать? Пожалуйста: голод 1921–22 гг. Советская статистика даёт миллион погибших, самые радикальные современные историки – до восьми миллионов. Голод 1932–33: суммарно по СССР шесть миллионов. Из них Поволжье – один миллион человек, Казахстан – до двух миллионов, Украина – –
– Стоп-стоп-стоп! Давай-ка в существующих границах.
– Как угодно. Усвой одно: ты просишь цифр, а тебе дают и будут давать только расхождения в цифрах. Это не злой умысел. Такова природа всех подсчётов. Чем больше считаешь, тем сильнее запутываешься.
– Не злой умысел, как же. Почему со мной никто не хочет по-человечески? Считают, как хотят, а я получаю по вопросу все бумажки, кроме какой-нибудь окончательной. Сотни, тысячи и до фига. И всем подпиши... Сколько это примерно в миллионах?
– В миллионах примерно не меньше трёх, не больше десяти.
– К нам таджиков больше приезжает.
– Вот и вопрос с таджиками наконец закроем.
– …
– …
– А почему мы не берём погибших на войне?
– Потому что тех цифр не осилим точно.
– А если только Гражданскую?
– 7–12 млн. Плюс вероятность, что эта война немедленно возобновится.
– Я, вообще говоря, сомневаюсь, что троцкисты были таким уж генофондом.
– …
– И вот ещё что... Воскрешайте трудоспособное население. Ну и детей, конечно. Дополнительных пенсионеров бюджет просто не потянет.
– Да те-то, наверное, и не слышали, что бывают пенсии.
– А теперь по сторонам посмотрят и услышат. Не надо.
– Боишься, что возьмут судьбу в руки?
– Я про это смешную пословицу знаю.
– Я её тоже знаю.
– А Фёдоров не знает?
– Фёдоров философ. Его, если не хочет, знать не заставишь.
– То есть он знает, но игнорирует?
– Игнорировать – это когда знаешь, но делаешь вид, что не знаешь. Это простому человеку приходится игнорировать: тебе, мне... А философы плевать хотели на всё, что не входит в их картину мира.
– Но чтобы на что-то плюнуть, нужно знать, куда плюёшь.
– Ну да... Но это чтобы плюнуть и попасть. Они плюют так, в пространство. В котором нет ничего, ими не предусмотренного.
– Тогда и плевка нет?
– Плевок как раз единственное, что есть. Ты подписал?
– Некромантия какая-то, – сказал президент, опасливо разглядывая красную папку. – Не могу я. Давай пошлём запрос в Академию наук.
– А то мы не знаем, что Академия наук ответит.
Президент РФ не был трусом. Он не был даже тем лукавым и слабым властителем, каким любили его рисовать политические оппоненты.
– Может, всё-таки шарлатан? – спросил президент с надеждой.
– Он не шарлатан, – сказал глава президентской администрации сурово. – К сожалению. Ты вот это, про Китай, внимательно читал? Давай, подписывай.
И на докладе «Философия общего дела» появилась виза «к исполнению».
Отрывок из романа «Эта страна» предоставлен для публикации издательством «Лимбус Пресс». Приобрести книгу можно здесь.
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