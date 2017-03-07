Дании Гранин — Дмитрию Медведеву: «Потомки не простят нам лишения Публички самостоятельности»

Как отметил писатель, на письмо, датированное 31 января 2017 года, до их пор не получен ответ. Сам документ опубликовала на своей странице в Facebook исследователь блокадных текстов Наталия Соколовская.

Напомним, что в СМИ сообщили о планах по слиянию двух библиотек — в этом случае работу потеряют около 400 человек. Персонал выступил строго против объединения, а в феврале библиографа РНБ Татьяну Шумилову уволили — предположительно из-за того, что она подвергла проект критике.

Студенты устраивают акции протеста против объединения: пикетируют РНБ и раздают на улицах книги.

Позже Министр культуры Владимир Мединский, выступая в Общественной палате, заявил, что «ни о каком слиянии» Российской национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки речи не идет, также не планируются сокращения сотрудников.