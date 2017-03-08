Роман «Китаист» в каком-то смысле обо мне: о том, что меня мучает, когда я смотрю на все, что происходит вокруг. Однако это не фотография современной России. Жанрово это, с одной стороны, альтернативная история, с другой — антиутопия, но повернутая в прошлое.

Книга основана на абсолютно беспочвенном предположении, что во Второй мировой войне СССР потерял половину территории. Новая граница проходит через Урал: на Востоке от хребта — Советский Союз, на Западе — оккупированная немцами Россия. Действие происходит в 1984 году — поклон великому Оруэллу. Главный герой — Алексей, начинающий советский разведчик, «в миру» специалист по истории Китая, приезжает на конференцию в Петербургский университет, где встречает своего ровесника Ганса (Иоганна), выросшего в оккупированной России. Сознание одного сформировано советской идеологией, другого — нацистской. Мне было интересно понять, что между ними общего, почему их так тянет друг к другу, но в то же время фатально отталкивает.

Работа над романом продолжалась более трех лет. За это время я прочла множество книг, посвященных истории войны, в которых изложены разные версии тех давних событий, целый ряд документов, воспоминаний современников с той и с другой стороны. Спустя полтора года, когда довольно большая часть текста уже была написана, у меня возникло ощущение, что я запаздываю: жизнь, ее внутренняя логика, меня опережает. Я начала заново. Только с третьего раза мне удалось «оседлать волну», понять, что в этой истории существенно, а что — внешние признаки.