Текст для «Тотального диктанта» подготовил Леонид Юзефович

Писатель и лауреат премий «Большая книга» и «Нацбест» Леонид Юзефович написал текст для «Тотального диктанта — 2017». Об этом организаторы проекта объявили во время своей пресс-конференции.

Прежде для «ТД» писали Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Дина Рубина, Дмитрий Быков и Алексей Иванов.

В 2017 году всероссийская акция «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля. Организаторы рассчитывают, что к ней присоединятся более 200 тысяч человек.

Напомним, что «Тотальный диктант» проходит в более чем 700 городах. Участие в акции добровольное и бесплатное.

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