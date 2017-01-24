Объявлен лауреат литературной премии «НОС-2016»

Литературную премию «НОС-2016» получил писатель Борис Лего — как выяснилось на церемонии, под этим псевдонимом работает 37-летний Олег Зоберн, составитель и редактор книжной серии «Уроки русского». Его наградили за книгу «Сумеречные рассказы». В ней собраны истории в стиле русской готики: о православном коммунисте, сатанистах-самоучках, молодых сектантах, наркомане с голосами демонов в голове, сумасшедшем любителе мять салфетки и других мрачных героях.

Победителю вручили награду в размере 700 тысяч рублей. Премию «Выбор читателей» и 200 тысяч рублей дали Игорю Сахновскому за роман «Свобода по умолчанию».

В этом году в шорт-лист «НОСа» также вошли: номинант на премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгений Водолазкин и его роман «Авиатор», Кирилл Кобрин с книгой «Шерлок Холмс и рождение современности. Деньги, девушки, денди Викторианской Эпохи», Сергей Кузнецов и его «Калейдоскоп: расходные материалы», том Владимира Мартынова «Книга Перемен», роман Александры Петровой «Аппендикс», а также Сергей Лебедев, написавший роман «Люди августа». Каждый финалист из списка получит по 40 тысяч рублей.

Напомним, что ежегодная литературная Премия «НОС» основана благотворительным Фондом Михаила Прохорова для того, чтобы выявлять и поддерживать новые тренды в современной литературе.