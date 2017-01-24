В 2017 году опубликуют неизвестную сказку Марка Твена
Осенью 2017 года впервые увидит свет сказка Марка Твена, которая считалась утерянной. Издательство Doubleday выпустит «Похищение принца Олеомаргарина» отдельной книгой.
Твен имел обыкновение рассказывать своим дочерям истории устно. А «Похищение принца Олеомаргарина» — единственная сказка, которую он записал на бумаге. Ее текст нашли шесть лет назад в архиве писателя в университете Беркли.
Историю писатель сочинил в 1879 году в Париже. Она рассказывает о мальчике, который умеет говорить с животными. Вместе со своими друзьями-зверями он решает найти похищенного принца.
Отмечается, что рисунки к 16-страничной рукописи подготовили иллюстраторы Филипп и Эрин Стед. Она выйдет к 150-летию с момента публикации сборника рассказов «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» — первой книги Марка Твена.
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