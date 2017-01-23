Пользователи выбрали пять обязательных к прочтению книг

Русскоязычные порталы провели голосования среди пользователей, по итогам которых были выбраны лучшие книги.

На первом месте списка — военный роман Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». За ним следует юмористическая фантастическая книга Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». Тройку замыкает утопический «манифест свободы воли» — роман «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.

На четвертой строчке — повесть Франца Кафки «Превращение», повествующий о человеке, который стал насекомым. А на пятом месте в рейтинге лидеров — «Портрет Дориана Грея» — единственный опубликованный роман Оскара Уайльда.

Ранее мы составили список книг, которые в 2016 году получили главные литературные премии. Среди них: «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича, «Авиатор» Евгения Водолазкина и «Лестница Якова» Людмилы Улицкой.