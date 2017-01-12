Полка почета: наши лучшие книги года

«Зимняя дорога» Леонида Юзефовича, «Авиатор» Евгения Водолазкина и «Лестница Якова» Людмилы Улицкой — литературные премии подвели итоги года: самое время пополнить домашнюю библиотеку новыми томами. 

Премия «Большая книга»

  • Леонид Юзефович

  • Роман «Зимняя дорога» сконструирован из писем, дневников и мемуаров

  • Евгений Водолазкин

  • «Авиаторе» Водолазкин доказал неслучайность успеха «Лавра»

  • Людмила Улицкая

  • «Лестница Якова» — роман, выросший из личного архива: охапки олитературенных писем бабушки и дедушки писательницы.

Самая значительная во всех смыслах (в том числе финансовом) литературная награда России досталась структурно необычным текстам, исследующим границы и пределы исторической памяти. Первое место у Леонида Юзефовича за «Зимнюю дорогу» — кропотливо собиравшийся почти пятнадцать лет из архивов и воспоминаний очевидцев документальный роман о белом генерале Анатолии Пепеляеве и анархисте Иване Строде. Второй приз у Евгения Водолазкина за «Авиатор» — совсем не похожий на дебютный «Лавр» литературный эксперимент над нарративностью: книга написана в форме дневников интеллигента и ровесника века Иннокентия Платонова, замороженного в ходе опытов по крионике в Соловецком лагере и просыпающегося в 1999 году в Петербурге. Третье место у Людмилы Улицкой за полифоничную семейную хронику «Лестница Якова» — роман, выросший из личного архива: охапки олитературенных писем бабушки и дедушки писательницы.

Премия «Национальный бестселлер»

  • «Очередь» стала самым интригующим романом года

Премию с петербургской пропиской и двухуровневым жюри (шорт-лист составляют литераторы, а победителя выбирают непрофессионалы) также присудили Леониду Юзефовичу. Правда, перевес был всего в один голос, и выиграть вполне могла главная литературная мистификация года — насыщенный символами кафкианский роман «Очередь» неизвестного автора, скрывающегося под хитроумным псевдонимом Однобибл.

«Русский Букер»

  • Победу «Крепости» многие посчитали неожиданной.

Отечественную версию британской премии, пришедшей в Россию по франшизе под руку с капитализмом, в юбилейный, двадцать пятый раз вручили Петру Алешковскому за «Крепость», изобилующий гроздьями эпитетов (но простой сюжетно) роман о хорошем археологе, которого обманывает жена (и плохие археологи), а также периодически посещают видения о прошлом его рода.

«Премия Андрея Белого»

  • Сборник вышел лаконичным и точным

  • Роман похож на спонтанные дневниковые записи

Старейшую независимую премию впервые вручили в 1978 году в редакции ленинградского самиздатовского альманаха «Часы». С тех пор ее призовой фонд не менялся — это бутылка водки, яблоко и один рубль. В 2016-м набор достался Леониду Швабу за лаконичный и точный сборник «Ваш Николай» (вторая книга предпочитающего эпическое лирическому поэта), а в прозе (будто в противовес) — хаотичному роману «Аппендикс» Александры Петровой, больше похожему на спонтанные дневниковые записи о темных сторонах Рима — города, в котором писательница живет.

Премия «Просветитель»

  • Исследование состоит из семи томов

Главными книгами жанра научпоп стали исследование Александра Панчина «Сумма биотехнологии» о пользе ГМО  и вреде мифов, а также подробнейшее исследование Сергея Кавтарадзе   «Анатомия архитектуры», разбитое в подражание Альберти, на семь книг о форме, логике и смысле.  У тех, кто его прочитает, не останется вопросов, что такое ордер  и как понимать здания Ле Корбюзье.

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