«Зимняя дорога» Леонида Юзефовича, «Авиатор» Евгения Водолазкина и «Лестница Якова» Людмилы Улицкой — литературные премии подвели итоги года: самое время пополнить домашнюю библиотеку новыми томами.
Полка почета: наши лучшие книги года
Премия «Большая книга»
Самая значительная во всех смыслах (в том числе финансовом) литературная награда России досталась структурно необычным текстам, исследующим границы и пределы исторической памяти. Первое место у Леонида Юзефовича за «Зимнюю дорогу» — кропотливо собиравшийся почти пятнадцать лет из архивов и воспоминаний очевидцев документальный роман о белом генерале Анатолии Пепеляеве и анархисте Иване Строде. Второй приз у Евгения Водолазкина за «Авиатор» — совсем не похожий на дебютный «Лавр» литературный эксперимент над нарративностью: книга написана в форме дневников интеллигента и ровесника века Иннокентия Платонова, замороженного в ходе опытов по крионике в Соловецком лагере и просыпающегося в 1999 году в Петербурге. Третье место у Людмилы Улицкой за полифоничную семейную хронику «Лестница Якова» — роман, выросший из личного архива: охапки олитературенных писем бабушки и дедушки писательницы.
Премия «Национальный бестселлер»
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«Очередь» стала самым интригующим романом года
Премию с петербургской пропиской и двухуровневым жюри (шорт-лист составляют литераторы, а победителя выбирают непрофессионалы) также присудили Леониду Юзефовичу. Правда, перевес был всего в один голос, и выиграть вполне могла главная литературная мистификация года — насыщенный символами кафкианский роман «Очередь» неизвестного автора, скрывающегося под хитроумным псевдонимом Однобибл.
«Русский Букер»
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Победу «Крепости» многие посчитали неожиданной.
Отечественную версию британской премии, пришедшей в Россию по франшизе под руку с капитализмом, в юбилейный, двадцать пятый раз вручили Петру Алешковскому за «Крепость», изобилующий гроздьями эпитетов (но простой сюжетно) роман о хорошем археологе, которого обманывает жена (и плохие археологи), а также периодически посещают видения о прошлом его рода.
«Премия Андрея Белого»
Старейшую независимую премию впервые вручили в 1978 году в редакции ленинградского самиздатовского альманаха «Часы». С тех пор ее призовой фонд не менялся — это бутылка водки, яблоко и один рубль. В 2016-м набор достался Леониду Швабу за лаконичный и точный сборник «Ваш Николай» (вторая книга предпочитающего эпическое лирическому поэта), а в прозе (будто в противовес) — хаотичному роману «Аппендикс» Александры Петровой, больше похожему на спонтанные дневниковые записи о темных сторонах Рима — города, в котором писательница живет.
Премия «Просветитель»
Главными книгами жанра научпоп стали исследование Александра Панчина «Сумма биотехнологии» о пользе ГМО и вреде мифов, а также подробнейшее исследование Сергея Кавтарадзе «Анатомия архитектуры», разбитое в подражание Альберти, на семь книг о форме, логике и смысле. У тех, кто его прочитает, не останется вопросов, что такое ордер и как понимать здания Ле Корбюзье.
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