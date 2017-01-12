Самая значительная во всех смыслах (в том числе финансовом) литературная награда России досталась структурно необычным текстам, исследующим границы и пределы исторической памяти. Первое место у Леонида Юзефовича за «Зимнюю дорогу» — кропотливо собиравшийся почти пятнадцать лет из архивов и воспоминаний очевидцев документальный роман о белом генерале Анатолии Пепеляеве и анархисте Иване Строде. Второй приз у Евгения Водолазкина за «Авиатор» — совсем не похожий на дебютный «Лавр» литературный эксперимент над нарративностью: книга написана в форме дневников интеллигента и ровесника века Иннокентия Платонова, замороженного в ходе опытов по крионике в Соловецком лагере и просыпающегося в 1999 году в Петербурге. Третье место у Людмилы Улицкой за полифоничную семейную хронику «Лестница Якова» — роман, выросший из личного архива: охапки олитературенных писем бабушки и дедушки писательницы.