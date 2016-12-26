Названы самые популярные книги 2016 года

Журнал Forbes составил топ самых популярных книг, вышедших за последний год. На первом месте топа — Джоан Роулинг и пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя». За ней следует роман «Шантарам» австралийского писателя Дэвида Робертса. Тройку замыкает книга Джоджо Мойес «До встречи с тобой».

Четвертую строчку занимает детектив «Вселенский заговор» Татьяны Устиновой, за ней следует «Девушка Оnline: в турне» Зои Сагг. На шестом месте — роман фантаста Виктора Пелевина «Лампа Муфасаила, или Крайняя битва чекистов с масонами».

Также в первой десятке: детектив Роберта Гэлбрейта «На службе зла», «Авиатор» номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгения Водолазкина, роман «Пятая Салли» Даниэла Киза и книга молодого азербайджанского писателя Эльчина Сафарли «Расскажи мне о море».

Редакция отмечает, что в 2016 году россияне покупали почти в два раза больше книг, чем в прошлом.