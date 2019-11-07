Библиотека книжной графики в очередной раз открывает для широкой публики работы самого богатого на эксперименты периода в истории советской детской иллюстрации. Кураторы отобрали 80 оригинальных изданий, связанных с темой Азии и Африки, например «Дети Индии», «Дети негры», «Восток в огне», «Про диковинных зверей».
Посетители увидят книжные развороты, созданные такими мастерами, как Александр Самохвалов и Юрий Пименов (которых мы больше знаем в роли флагманов соцреализма), Владимир Лебедев и Вера Ермолаева, Николай Тырса и Алиса Порет. Именно в тяжелые 1925-1931 годы происходит расцвет жанра детской иллюстрации: за 6 лет вышло в свет около 7500 изданий для маленьких читателей, то есть тысяча в год или три в день.
«Восток в огне» и «Дети негры» — открывается выставка «Азия и Африка в детской книге 1920–1930-х»
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Иван Кисель, иллюстрация к книге О.Стешенко «Чай». Изд-во «Культура», 1929 г.
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Иллюстрация Марии Гранавцевой к книге С.Федорченко «Про Джану». Государственное издательство, 1930 г.
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Иллюстрация Александра Самохвалова к книге С.Федорченко «Про диковинных зверей». Государственное издательство, 1925 г.
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Иллюстрация Е. Хигера к книге М. Фромана «Игрушка». Изд-во "Радуга", 1927 г.
Библиотека книжной графики в очередной раз открывает для широкой публики работы самого богатого на эксперименты периода в истории советской детской иллюстрации. Кураторы отобрали 80 оригинальных изданий, связанных с темой Азии и Африки, например «Дети Индии», «Дети негры», «Восток в огне», «Про диковинных зверей».
Отображение африканской и азиатской тематики в детских книгах тех лет, безусловно, удивит современного зрителя. Как пишет автор кураторского текста к выставке Михаил Ганберг: «Вывести на чистую воду и отрефлексировать ориентализм, эту парадигму европейского отношения к Азии — такую задачу вряд ли ставили себе создатели детских книг. Один из распространенных мотивов несколько неожиданный — это всевозможные китайские игрушки, настолько популярные в двадцатые годы, что без их упоминания и восхищения перед ними не обходится ни один из авторов, рассказывающих о сельских ярмарках, городских магазинах и об увлечениях советских малышей. И почти обязательно присутствие чернокожего пупса в стандартном арсенале любимых игрушек девчонок».
Азия и Африка в детской книге 1920–1930-х годах
Библиотека книжной графики
8–23 ноября
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