«Восток в огне» и «Дети негры» — открывается выставка «Азия и Африка в детской книге 1920–1930-х»

Отображение африканской и азиатской тематики в детских книгах тех лет, безусловно, удивит современного зрителя. Как пишет автор кураторского текста к выставке Михаил Ганберг: «Вывести на чистую воду и отрефлексировать ориентализм, эту парадигму европейского отношения к Азии — такую задачу вряд ли ставили себе создатели детских книг. Один из распространенных мотивов несколько неожиданный — это всевозможные китайские игрушки, настолько популярные в двадцатые годы, что без их упоминания и восхищения перед ними не обходится ни один из авторов, рассказывающих о сельских ярмарках, городских магазинах и об увлечениях советских малышей. И почти обязательно присутствие чернокожего пупса в стандартном арсенале любимых игрушек девчонок».

Азия и Африка в детской книге 1920–1930-х годах

Библиотека книжной графики

8–23 ноября