Написанная в середине 1490-х годов в Милане, «Мадонна с младенцем» (ее первое название) относится к числу произведений, появление которых ознаменовало новый этап в ренессансном искусстве – утверждение стиля Высокого Возрождения. Прекрасная женщина, кормящая младенца, предстает олицетворением материнской любви как величайшей человеческой ценности. О картине написано множество книг, сняты фильмы, один из которых демонстрирует, какую бурю чувств вызывает полотно у зрителей Эрмитажа. Здесь она хранится с 1865 года, когда Александр II приобрел ее у семьи Литта.

«Банк ВТБ, как социально-ответственная компания, в соответствии со своей стратегией реализует целевые программы по нескольким направлениям. Одна из наших программ — «Культурная страна», в рамках которой банк выступил официальным спонсором выставки в Милане. «Мадонна Литта» является одним из самых ценных экспонатов давнего партнера ВТБ — Эрмитажа — и крайне редко покидает музей. Последний раз полотно выставлялось в Милане почти 30 лет назад, в далеком 1990 году. Выставка в Милане является одним из событий, символизирующих партнерство двух стран — Италии и России. Мы, как банк, гордимся, что помогаем сохранять мировое культурное наследие», — отметила Наталия Германова, советник президента — председателя правления банка ВТБ.

На нынешней выставке в Милане наряду с «Мадонной Литта» будет представлено более двадцати картин и рисунков Леонардо да Винчи и его ближайших учеников, которые были созданы в конце XV века, когда мастер работал при дворе герцога миланского Лодовико Сфорца.

Выставка продлится до 10 февраля 2020 года, после чего шедевр вернется в Эрмитаж.