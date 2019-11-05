Тест «Сколько стоит петербургское искусство: от Малевича до Пушницкого?»

Благодаря независимым ярмаркам современного искусства от группы «Север 7» и Музея стрит-арта живопись, графика и арт-объекты молодых петербургских художников стали доступнее широким массам собирателей. А что происходит с ценами на классика ленинградского андерграунда Тимура Новикова или хрестоматийные работы Петрова-Водкина? Проверьте свое арт-чутье в тесте «Собака.ru», составленном по открытым данным продаж аукционов Vladey, Christie's и MacDougall's.