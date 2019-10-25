На Тележной улице открылась галерея «Люда». Посмотрите как она выглядит

​Первая «Люда» открылась в 2008 году в гараже на Моховой улице. Главной особенностью галереи стала частая смена экспозиций — каждую неделю открывалась новая выставка. В таком режиме «Люда» проработала год, а затем закрылась. В 2014 году площадка возродилась на том же месте и закрылась через 3 года.

Галерея «Люда»

Тележная улица 37

Попасть в галерею можно с 16:00 до 20:00, выходные дни — воскресенье и понедельник.