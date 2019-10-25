На этой неделе открылась первая выставка «Новые неизвестные» во вновь открывшейся галерее художника Петра Белого «Люда». Пространство находится в промзоне на Тележной улице недалеко от Александра-Невской лавры, ранее в помещении находилась мастерская скульптора Михаила Долгополова. Среди участников первой выставки – молодые художницы Анастасия Колесник, оформлявшая рейв Gamma, и Анна Мартыненко, принимавшая участие в создании art&science музея в Колтушах.
На Тележной улице открылась галерея «Люда». Посмотрите как она выглядит
Первая «Люда» открылась в 2008 году в гараже на Моховой улице. Главной особенностью галереи стала частая смена экспозиций — каждую неделю открывалась новая выставка. В таком режиме «Люда» проработала год, а затем закрылась. В 2014 году площадка возродилась на том же месте и закрылась через 3 года.
Галерея «Люда»
Тележная улица 37
Попасть в галерею можно с 16:00 до 20:00, выходные дни — воскресенье и понедельник.
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