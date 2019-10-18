На Гороховой улице открывается галерея с работами советских нонконформистов

18 октября на Гороховой улице открывается галерея GM Art Foundation, где будет представлены работы художников-нонконформистов из собрания знаменитого советского коллекционера Георгия Михайлова, устроителя квартирных выставок неофициального искусства в 1970-х годах. В течение 5 лет после его смерти местонахождение картин оставалось неизвестным — наследники опасались хищения работ, которые происходили неоднократно еще при жизни Михайлова.

Издание «Артгид» писало о собирателе: «Преподаватель физики, он тоже с начала 1970-х ударился в собирательство неофициального искусства. Но вот Михайлов как раз тихо не сидел: его натура требовала бурной деятельности. С 1974 года он сделал квартирные выставки у себя дома еженедельными. Когда в 1978 году Михайлов открыл выставку уже выдворенного из СССР Михаила Шемякина, чаша терпения КГБ переполнилась. 1 марта 1979 года коллекционер был арестован, и «за незаконную предпринимательскую деятельность» приговорен к четырем годам на Колыме. <...>В новое время Михайлов также неоднократно становился героем криминальных скандалов: открытую им галерею выселили с Литейного проспекта, его неоднократно грабили, несколько раз пытались убить — быть неофициальным арт-дилером в 1990-е опасно. До самой смерти в 2014 году он бодался с властями, пытаясь найти разграбленные работы».