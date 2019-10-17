В «Ленинград Центре» 18 октября открывается вторая выставка из цикла, отмечающего 120-летие художественного объединения «Мир искусства». В экспозиции принимают участие живопись и графика Валентина Серова, Александра Бенуа, Константина Сомова, Зинаиды Серебряковой, Мстислава Добужинского – все из частных собраний.
В «Ленинград Центре» покажут работы Серова, Бенуа, Бакста, Кустодиева из частных собраний
Для выставки «Исторические прогулки» организаторы проекта собрали более ста работ из частных собраний Петербурга и Москвы. Работы охватывают весь период существования объединения «Мир искусства» вплоть до последней выставки 1927 года. Кураторы сопроводили все объекты подробными аннотациями и архивными материалами, а для зрителей ежедневно проводят экскурсии.
Работы, которые принимают участие в экспозиции, отражают разнообразное наследие Серебряного века – пейзажные и жанровые произведения участников объединения «Мир искусства», главной движущей силы на рубеже XIX-XX веков. Художественные поиски ключевых представителей этого союза привели к возникновению особого направления – «ретроспективизм». Именно поэтому вторая выставка трилогии получила название «Исторические прогулки».
Кроме того, экспозицию живописи и графики «Художники «Мира искусства. Исторические прогулки» дополнят редкие произведения художественного фарфора, созданные «мирискусниками».
Посетить выставку можно будет до 1 декабря
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