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В «Ленинград Центре» покажут работы Серова, Бенуа, Бакста, Кустодиева из частных собраний

В «Ленинград Центре» 18 октября открывается вторая выставка из цикла, отмечающего 120-летие художественного объединения «Мир искусства». В экспозиции принимают участие живопись и графика Валентина Серова, Александра Бенуа, Константина Сомова, Зинаиды Серебряковой, Мстислава Добужинского – все из частных собраний.

  • В. Серов, "Набережная Невы", этюд, 1887. Собрание KGallery, Петербург

  • Б. Кустодиев, "Морозко", 1922. Частное собрание, Петербург

Для выставки «Исторические прогулки»  организаторы проекта собрали более ста работ из частных собраний Петербурга и Москвы. Работы охватывают весь период существования объединения «Мир искусства» вплоть до последней выставки 1927 года. Кураторы сопроводили все объекты подробными аннотациями и архивными материалами, а для зрителей ежедневно проводят экскурсии.

  • Б. Кустодиев, "Портрет Ю. Кустодиевой с сыном Кириллом", 1904. Антикварная галерея «Петербург»

  • Б. Кустодиев, "Эскиз к пьесе Воевода (Сон на Волге)", 1914. Частное собрание, Петербург

Работы, которые принимают участие в экспозиции, отражают разнообразное наследие Серебряного века  – пейзажные и жанровые произведения участников объединения «Мир искусства», главной движущей силы на рубеже XIX-XX веков. Художественные поиски ключевых представителей этого союза привели к возникновению особого направления – «ретроспективизм». Именно поэтому вторая выставка трилогии получила название «Исторические прогулки».

  • В. Кузнецов совместно с Н. Данько,  "Дама с попугаем (какаду)", 1930. Частное собрание, Петербург

  • В. Кузнецов совместно с Н. Данько "Дама с розой", 1924, модель 1915-16 гг. Частное собрание, Петербург

Кроме того, экспозицию живописи и графики «Художники «Мира искусства. Исторические прогулки» дополнят редкие произведения художественного фарфора, созданные «мирискусниками».

Посетить выставку можно будет до 1 декабря

leningradcenter.ru

Ольга Угарова,
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