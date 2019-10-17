В «Ленинград Центре» покажут работы Серова, Бенуа, Бакста, Кустодиева из частных собраний

Для выставки «Исторические прогулки» организаторы проекта собрали более ста работ из частных собраний Петербурга и Москвы. Работы охватывают весь период существования объединения «Мир искусства» вплоть до последней выставки 1927 года. Кураторы сопроводили все объекты подробными аннотациями и архивными материалами, а для зрителей ежедневно проводят экскурсии.