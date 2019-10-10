Ник Ильин, советник директора Эрмитажа, который привез в США русский авангард и Тимура Новикова

Моя мама родилась в Петербурге и жила тут до пятнадцати лет, вместе с тетей они уехали в эмиграцию очень поздно — в 1927 году, через десятилетие после революции. Когда ей было чуть ли не девяносто лет, я привез ее в город, чтобы показать дом, где они жили тогда, недалеко от Смольного. Это был шикарный особняк, сейчас там коммунальные квартиры. Нас пустили в нужную квартиру, мама нашла комнату, показала на угол и сказала: «Тут была моя кукла». У меня была традиция — праздновать юбилеи между Венецией и Парижем, где я отмечал свое семидесятилетие. Сейчас мне исполняется семьдесят пять, и я решил провести этот день в Петербурге. Москва — это столица, деньги, bling-bling — все блестит. Я предпочитаю Петербург, к тому же тут у меня много друзей. Друзья — это очень важно в жизни, когда ты много путешествуешь, они помогают понять страну по-настоящему. Еще работая в Lufthansa, я познакомился с отцом Михаила Борисовича Пиотровского, с тех пор мы дружим, например, я создал общество друзей Эрмитажа в Израиле, благодаря которому состоялась выставка «Дада и сюрреализм» пять лет назад в Главном штабе.