В Росфото открылась выставка «Женщины и война. Простые истории»

РОСФОТО, Международный Комитет Красного Креста и ТАСС на этой неделе открыли выставочный проект «Женщины и война. Простые истории». На экспозиции представлено более 160 редких фотографий XIX–XXI веков, расположенных в хронологической последовательности. Все они посвящены положению женщины — медсестры, матери, жертвы — в военных конфликтах и вооруженных столкновениях, на передовой и в тылу, в Европе, Азии, Африке и Южной Америке. Отправной точкой в рассказе об истории гуманитарной миссии МККК являются снимки женщин, стоявших у истоков движения Красного Креста, чей бескомпромиссный труд спасал жизни. Показанные впервые фотоотпечатки познакомят зрителя с Кларой Бартон — основательницей Американского Красного Креста; Королевой Вюртемберга Ольгой — урожденной Ее Императорским Высочеством Великой княгиней Ольгой Николаевной Романовой; Мари Симон — одной из первых французских медсестер — и Эльзой Брандстрем — сотрудницей Шведского Красного Креста.