Эрмитаж отреставрирует портрет Екатерины II кисти художника Пьера-Этьена Фальконе

«Этот портрет чрезвычайно интересен, как редкий иконографический тип, он отличается от привычных торжественных официальных портретов сочетанием парадности и интимности. Именно с коллекций, приобретенных Екатериной Великой, ведет отсчет своей истории Эрмитаж, и именно в день святой Екатерины, 7 декабря, портрет будет впервые показан после реставрации на одной из главных выставок года "Это сам Потемкин!"», — сказала главный хранитель Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина.

Реставрация портрета императрицы Екатерины II пройдет в рамках долгосрочной программы сотрудничества, заключенной между Государственным Эрмитажем и Петербургским нефтяным терминалом — компания стала членом клуба друзей Эрмитажа, в который входят спонсоры и меценаты музея. «Уверен, что это начало долгой дружбы. Для ПНТ честь — реализовать совместные проекты с Эрмитажем. Мы всегда старались внести свой вклад в сохранение российского и мирового культурного наследия и продолжим делать это в будущем», — отметил председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин.

Портрет Екатерины II был написан художником Пьером-Этьеном Фальконе в 1773 году. Полотно, выполненное маслом на холсте, находится разделе эрмитажного собрания «Европейское изобразительное искусство» — коллекции «Французская живопись XV-XVIII веков».