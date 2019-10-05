Покрас Лампас посетил Екатеринбург, чтобы переделать «Супрематический крест». Теперь линии не будут пересекаться

В субботу, 5 октября, петербургский художник и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Покрас Лампас вернулся в Екатеринбург, чтобы переделать свою работу «Супрематический крест», вызвавшую скандал. Она была создана для «Стенограффии» 18 июля, однако уже на следующий день была закатана в асфальт. Об этом рассказали представители фестиваля уличного искусства «Стенограффия».

«Графики, температура воздуха, договоренности с представителями разных сфер общества: все звёзды сошлись и Покрас Лампас приехал! Спонтанно, но все получилось! Все звонили, интересовались, но мы и сами до самого конца ничего не знали, держали руку на пульсе. Теперь осталось закончить эту длинную и важную историю», – отмечают они.

«Я не сатанист и никого не хотел оскорблять» — Покрас Лампас о скандале с «Супрематическим крестом»