Покрас Лампас посетил Екатеринбург, чтобы переделать «Супрематический крест». Теперь линии не будут пересекаться
В субботу, 5 октября, петербургский художник и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Покрас Лампас вернулся в Екатеринбург, чтобы переделать свою работу «Супрематический крест», вызвавшую скандал. Она была создана для «Стенограффии» 18 июля, однако уже на следующий день была закатана в асфальт. Об этом рассказали представители фестиваля уличного искусства «Стенограффия».
«Графики, температура воздуха, договоренности с представителями разных сфер общества: все звёзды сошлись и Покрас Лампас приехал! Спонтанно, но все получилось! Все звонили, интересовались, но мы и сами до самого конца ничего не знали, держали руку на пульсе. Теперь осталось закончить эту длинную и важную историю», – отмечают они.
Напомним, что Покрас Лампас изменил эскиз каллиграфии «Супрематический крест» в Екатеринбурге. Новый эскиз «Супрематический крест» повторяет рисунок плитки на площади Первой Пятилетки. Фигуры представляют собой три оторванных друг для друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия Покраса Лампаса — цитата из манифеста Казимира Малевича «Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты — бросаем вам дорогу».
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