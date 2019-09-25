На Avito выставили коллекцию личных вещей Владислава Мамышева-Монро

Один из пользователей сайта Avito выставил на продажу более 100 предметов, которые якобы принадлежали художнику Владиславу Мамышеву-Монро и были использованы в его многочисленных перформансах и фотосессиях. Неизвестный продавец пишет о возможности предоставления расписки от вдовы художника, подтверждающей подлинность. Вещи поделены на 8 частей, общая стоимость — 3 850 000 рублей. Среди них как фотографии, так и одежда, газетные публикации и даже куски золотой бумаги. Креативный продюсер и режиссер Андрей Савельев рассказал о необычной находке на своей странице в Facebook, а директор музея современного искусства «Гараж» Антон Белов прокомментировал происхождение вещей: «Это его знакомый продает. Там мусор. Все ценное от мамы — более 30 коробок — в архиве «Гаража».



Владислав Мамышев-Монро известен своими виртуозными перевоплощениями, первой героиней стала Мэрилин Монро, в 2000-х у художника появляется новый любимый образ — советская кинозвезда Любовь Орлова. В 80-е участвовал в выступлениях «Поп-механики», вместе с Юрисом Лесником и Тимуром Новиковым создал «Пиратское телевидение». Погиб 16 марта 2013 года.