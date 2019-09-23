В «Севкабель порту» покажут работы татуировщика и художника Виктора Забуги

В пространстве «Севкабель порт» 24 сентября открывается выставка «И,я» художника и татуировщика Виктора Забуги, известного остроумными минималистичными татуировками и не менее остроумными холстами с изображением самых обычных бытовых предметов и образов поп-культуры вроде Рональда Макдональда. «А и Б сидели на трубе , А упала , Б пропала , что осталось на трубе?... Правильно И , именно она убрала все лишнее и пришла к минимализму. К этому всему я добавил своё Я , но не стал его ставить выше происходящего, от этого и название «И,я », — описывает свой первый персональный проект Забуга. Ранее его работы можно было увидеть в клубе «Клуб» и на коллективной выставке в секретном особняке, «забомбленном» российскими стрит-артистами. Куратор выставки Надин в июне рассказывала «Собака.ru» о художнике: «Виктор Забуга, татуировщик и художник, проживающий в Санкт-Петербурге. Он начал заниматься татуировкой в армии. Первая машинка была собрана из зарядки от нокии, зубной щетки, ручки и моторчика от принтера hp; первые татуировки набивал в коптерке за сигареты и конфеты. Его работы — квинтэссенция детской восприимчивости, минимализма, необычной подачи, проникающей в вас самой сутью».

Выставка Виктора Забуга «И, я»

Севкабель порт

Вход через бар «Бар» с Кожевенной линии, 40

24–26 сентрября

12:00–19:00