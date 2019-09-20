«Я купила ковер!» — коллекционеры, петербургские галеристы и художники об итогах ярмарки Cosmoscow

Cosmoscow — московская ярмарка современного искусства, куда приезжают галеристы из России, Австрии, Швеции, Польши и Италии. Например, Giorgio Persano, которая в этом году показала классика арте повера Микеланджело Пистолетто. «Собака.ru» расспросила галеристов из Петербурга Анну Баринову, Марину Гисич и Анну Якубову, художницу Данини, а также двух коллекционеров — опытного и начинающего — о впечатлениях и итогах Cosmoscow для локальной арт-сцены.

Anna Nova Анна Баринова, галерист Кого вы привезли на Cosmoscow? На Cosmoscow мы привезли трех художников: Марию Агурееву, Егора Крафта и Влада Кулькова, разделив стенд на три мини-выставки. Объединяющей темой персональных проектов стали инновационность и эксперимент – Мария Агуреева начала работать с новой для нее темой экологии и использовать натуральные материалы, более известный как абстрактный живописец Влад Кульков создал серию бронзовых объектов, а проект Content Aware Studies Егора Крафта вообще является коллаборацией с искусственным интеллектом. Мария Агуреева в этом году выиграла грант Ruinart Art Patronat, поэтому специально приехала на ярмарку из Лос-Анджелеса, где она живет уже больше года, чтобы продемонстрировать свой перформанс. Мы поняли, что это прекрасная возможность привезти ее новые работы из американской мастерской. Что касается, Егора Крафта, нашей сверхновой звезды медиа-арта, мы уже давно планировали познакомить московскую публику с его персональной выставкой Akkta, благодаря которой он вошел в шорт-лист премии «Инновация» как художник года. Мы рады, что это получилось сделать на Cosmoscow, тем самым укрепив позиции художника на столичном рынке, где он совсем недавно громко заявил о себе, став также лауреатом гранта «Искусство и технологии» музея «Гараж».

Работа Марии Агуреевой

Работа Егора Крафта



Чем эта ярмарка отличается от предыдущей? В этом году Cosmoscow пригласили нового арт-директора, Саймона Риса, и привнесенные им изменения очень заметны. Во-первых, значительно увеличилось количество галерей-участников, в том числе зарубежных, на открытии было много представителей иностранной прессы. Также организаторы предложили насыщенную параллельную программу, что, конечно, повышает интерес посетителей к ярмарке. Появляются молодые покупатели и коллекционеры, которые приходят в Гостиный Двор, чтобы что-то приобрести, а не только посмотреть. При этом заметно, что эти люди подходят к процессу вдумчиво и осознанно, стремятся больше узнавать не только о произведениях, но и обо всей индустрии в целом. Как оцениваете успехи галереи на ярмарке? За что бились коллекционеры? Мы довольны результатами Cosmoscow, подтвердившей звездный статус наших художников. И я имею в виду не только тех авторов, работы которых были на нашем стенде, но и тех, кто участвовал в параллельной программе ярмарки, в том числе Анастасию Потемкину, ставшую победительницей премии ArtInStyle, и Ростана Тавасиева, представившего свою выставку-перформанс «Океан. На дне 3D». Ярмарка это не аукцион, на котором бьются за лоты, здесь представлен большой выбор искусства, чтобы каждый коллекционер мог найти для себя произведения, будто специально созданные для его собрания. Насколько востребовано петербургское искусство у коллекционеров? Сейчас не принято выделать «петербургское искусство», «московское искусство» или «екатеринбургское искусство». Например, Егор Крафт родился в Петербурге, но большую часть своей сознательной жизни провел в Европе, а сейчас живет между Москвой и Берлином. К какому искусству вы его отнесете? Коллекционеров не интересует место рождения или проживания художника, их интересуют его профессиональные достижения, а также концепция работ, их художественная ценность и эстетическая привлекательность.

Marina Gisich Gallery Марина Гисич, галерист Кого вы привезли на Cosmoscow? Для нас это второй выход на ярмарку с Кириллом Чёлушкиным и Виталием Пушницким. Скульптуры Нади Зубаревой мы тоже показываем второй раз, но впервые полноценно — в прошлый раз коллекционер быстро забрал объекты с нашего стенда. Чем эта ярмарка отличается от предыдущей? Этот год на Cosmoscow отличается от предыдущих — я считаю, что ярмарка стремительно идёт вверх, набирая обороты. Организация великолепная, в том числе в дни монтажа, также мне понравилась специальная программа для коллекционеров. Моя галерея принимает участие и в других международных ярмарках, поэтому я приятно удивляюсь тому, что Cosmoscow соответствует мировому уровню по качеству сервиса и атмосфере. Сейчас, спустя неделю, мы находимся на Istanbul Contemporary, и я могу отметить: если 3-4 года назад Стамбульская ярмарка была гораздо мощнее, сильнее по организации, чем российская Cosmoscow, то в этом году мы сравнялись и, может быть,в плане качества и количества коллекционеров, которые приходят — Cosmoscow вышла вперёд.

Как оцениваете успехи галереи на ярмарке? За что бились коллекционеры? У нас абсолютно каждый приход на ярмарки в Москву — успешен, потому что галерея 20 лет на рынке, это одна из старейших российских галерей. Для российского коллекционера крайне важны такие факторы, как репутация, присутствие галереи и ее художников не только на российском рынке, но и на международном. Нам достаточно легко работать последние годы, но было крайне сложно работать предыдущие 15 лет. Репутация работает на тебя: большие важные коллекционеры, которые, может быть, раньше смотрели только на modern art, с любовью и вниманием смотрят теперь на мой contemporary art. Я работаю с элитным срезом российского современного искусства и, что приятно, выращенным в Петербурге. Удивительно растет интерес к скульптуре, к объектам. В этом году абсолютно все работы Нади Зубаревой — их у нас было три — продали за первый час выставки. Работы недешевые: от 15 до 30 тысяч евро. Зритель стал более пытливым — многие присматриваются к сложными инсталляциями. Пример тому — интерес к работам Ивана Горшкова, чья выставка недавно закончилась в Московском музее современного искусства. Как приятно, что петербургские коллекционеры покупают работы, покупают инсталляции Горшкова, которого наша галерея представляет, для своих коллекций. Насколько востребовано петербургское искусство у коллекционеров? Могу сказать, что сейчас актуальна команда петербургских художников, которых мы вели на российском рынке последние 20 лет: Керим Рагимов, Виталий Пушницкий, Григорий Майофис, Надя Зубарева, Владимир Кустов и другие. Я показываю этих авторов не только в России, я принята с ними на международных ярмарках. Ситуация там такая: если искусство не достойное, если оно не представляет актуальный художественный язык, то оно просто не будет допущено. С этой группой художников я работаю не только на Cosmoscow, но и на ярмарках в Майами, Стамбуле, Вене, Париже. Поэтому да, они актуальны, их корни в Петербурге, тут они получили образование, но работают и выставляются сегодня не только в России, но и зарубежном

Name Gallery Анна Якубова, галерист В этом году галерея представляла графическую школу Петербурга: Леонида Цхэ, Машу Ша и Юрия Александрова. Мы подбирали художников так, чтобы на стенде их работы смотрелись как цельное высказывание. Ша чудесно подходит к Леониду, а Александров дополняет его же графику. Леонида Москва очень любит — на его холсты и графику всегда есть запрос, если говорить про коммерческую сторону. Люди приходят специально посмотреть его работы, и, по возможности, купить. Без преувеличения, это общая заслуга: Цхэ как одного из лучших живописцев последних лет, нас — как структуры, представляющей его интересы. Я считаю, что петербургское искусство очень востребовано — Москве нужна свежая кровь, которую Петербург может предоставить, благодаря нашей мощной графической и живописной школе. У нас очень много классных художников, молодых особенно, но им почти негде выставляться в силу нехватки пространств в нашем городе, поэтому Москва как один из вариантов реализации. Для нашей галереи ярмарка прошла более чем успешно — были куплены работы всех трёх художников.

Сергей Лимонов: «Леонид Цхэ — это бескомпромиссный художник. Нравится в его работах сочетание фигуративной живописи и экспрессии. Композиционно, с помощью обычных расстановок человеческих фигур на картине ему удаётся передать какие-то другие глубинные, драматические смыслы. Системно его коллекционирую».

Сергей Лимонов: «Маш Ша мне нравится своей резкостью. Стиль ее работ — автоматическое письмо. С одной стороны оно абстрактно и хаотично, с другой — напоминает продуманную красивую каллиграфию. В целом я очень люблю абстрактное искусство».

Сергей Лимонов Инвестор, коллекционер Ярмарка Cosmoscow, которую ждёшь как выпускной бал, подвела: оказалось что под балом подразумевается поздравление директора школы и дискотека в актовом зале. Было мало острого искусства, которое нужно именно коллекционеру, а коммерческого наоборот было чересчур много. Системный коллекционер является вымирающим видом, а основные продажи галеристам делают залетные покупатели, селебрити и богатые москвичи, раз в год покупающих за двадцатку евро экзотическую открытку. Может быть в такой ситуации оправдано, что галереи сознательно и бессознательно вытаскивали на прилавки понятные всем вещи. Хотите остренького и продвинутого — тогда внимательно следите и посещайте выставки-проекты, а здесь вам не тут, и если чешется, то чешите в другом месте. Когда подобная традиция укоренится, то произойдёт отрицательная селекция искусства. И станет хорошим тоном избегать ярмарку или не покупать на ней много — коллекционеры ведь не ходят смотреть картины на знаменитый туристический развал перед костелом на Невском проспекте. Вряд ли на Cosmoscow будет хорошо продаваться петербургский художник Петр Швецов. Всего лишь два года назад без внимания остался Александр Цикаришвили. Кстати, ярмарке была пророческая картина «Искусство будет до сих пор в жопе пока будет ориентироваться на зрителя»! Очень понравились стенд Name gallery с работами Леонида Цхэ и Маши Ша — работы этих художников я приобрел, а также моно-стенд Pop/off/art gallery с дуэтом Вики Бегальской и Вилкина. Эти два стенда были оформлены как проекты и экспозиционно правильно поданы.Также правильно выстроенными для продаж оказались стенды Игоря Маркина и галереи Марины Гисич.Проявилось много галерей с тиражным искусством. Это, наверное, неплохо само по себе — приманивает и воспитывает начинающего собирателя. Зато при дефиците хорошего искусства тиражные стенды на пару с галереями дизайна и мебели формируют окончательное ощущение ярмарки среднего уровня. Заметно было, что на одном полюсе пространства Гостиного двора находится Collector’s lounge с двумя непроходимыми шкафами-охранниками, с шампанским Ruinart и гламурным Дубосарским, а на другом — безвестная невидимая столовка в районе туалета с пирожками, бутерами и микроволновкой. Art Basel на заметку — перенимать и впитывать. Срочно швейцарскую делегацию к нам на стажировку как делать правильный кейтеринг.

Данини Художница Для меня это первая настолько крупная ярмарка. Результаты превзошли мои ожидания: на стенд с работами из моего проекта «Окна» приходилось довешивать работы, заменяя проданные. Cosmoscow мне понравилась, она полна разной энергии. Однако я с трудом себе представляю жизнь коммерческого художника, который работает постоянно в контексте ярмарок и коммерческих выставок. Для меня странно, что есть некоторые художники делали работы специально для продажи на Cosmoscow. Мне кажется важным чередовать подобный опыт с проектами, не ставящими во главу угла коммерческую реализацию. Мой художественный метод — чередование долгой работы над объектами и инсталляциями с быстрыми перформансами и другими выходками. Иногда эти процессы пересекаются. Помимо работ на стенде галереи, на превью ярмарки я показала новую версию перформанса «Пип шоу». Один и тот же перформанс при разных обстоятельствах всегда становится другим, так как он невозможен в отрыве от среды и ее контекста. На этот раз я решила слегка поиронизировать над самим понятием ярмарки, взаимоотношениями художника, зрителя и галереи. В ходе перформанса, четвероногое существо в ярком скоморошеском костюме появляется и покорно следует на поводке от стенда к стенду за своим проводником. Зрители, будучи насильственно втянутыми в перформанс, реагировали по-разному, кто-то начинал преследовать, стремясь зафиксировать происходящее на телефон, кто-то пугался, но старался сохранять видимое спокойствие, делая вид, что не считает происходящее чем-то необычным — ведь он подготовлен, и знает, что такое ярмарка современного искусства. Мне всегда интересна реакция зрителей, так как они — такая же неотъемлемая часть перформанса как среда, в которой он происходит.