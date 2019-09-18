Арт-группа «Явь» создала пятый этап перформанса «Созидание и вандализм» — посвящение эпохе классицизма

Художники из петербургской арт-группы «Явь» выполнили пятый этап перформанса «Созидание и вандализм». В этот раз изображения на стене заброшенного здания на Павловском шоссе, 40 стали посвящением эпохе классицизма — по мотивам работ Джованни Каналья.

Джованни Каналь, известный также под именем Каналетто — итальянский художник, мастер городских пейзажей в стиле академизма. На раннем этапе своего творчества Каналь писал виды с натуры, не делая предварительных набросков и эскизов. Позже художник изображал пейзажи уже в студии, пользуясь камерой-обскурой — работы этого периода отличаются детально точным представлением городского вида. Джованни Каналь также является главой венецианской школы ведутистов — художников, пишущих с детальным изображением повседневного городского пейзажа.

Напомним, 22 октября на фасаде заброшенного здания на Павловском шоссе, 40 появилось первое изображение — пещерные рисунки. Спустя некоторое время художники превратились в коммунальщиков и лично закрасили свою работу для того, чтобы поверх нее отразить следующий этап развития изобразительного искусства.

26 ноября был реализован второй этап работы — деятели творческого объединения показали античное изобразительное искусство 500 года до нашей эры. 22 марта «Созидание и вандализм» закрасили в третий раз — для того, чтобы изобразить на стенах новый этап по мотивам картин Брейгеля.

В четвертый раз на стенах появились работы одного из основоположников искусства барокко Питера Пауля Рубенса. Рубенс выбран художниками арт-группы «Явь» как пример автора, подвергающегося цензуре. «Рубенса цензурировали в 17 веке, спустя почти 400 лет его работы все также подвергаются запретам — прошлым летом Facebook удалил все записи с данными работами Рубенса из-за обнаженных женщин», — рассказали авторы.