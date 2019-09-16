Ученики Владимира Светозарова представили свои работы по произведениям Балабанова, Маркеса и Капоте

Сегодня, 16 сентября, в здании Двенадцати коллегий открылась выставка творческих работ выпускников кафедры художников кино и телевидения СПбГУ. В экспозиции — изобразительное решение для фильма «Мой брат умер» по последнему сценарию Алексея Балабанова, визуальные образы к произведениям Габриэля Гарсиа Маркеса, Трумена Капоте и других.

Выставка дипломных работ в этом году посвящена кинохудожнику Владимиру Светозарову — руководителю выпускного курса кафедры в 2019 году. Все работы в экспозиции выполнены без применения современных технологий. Так, выпускники представили изобразительные решения по мотивам произведений Габриэля Гарсиа Маркеса, Трумена Капоте, Эрнста Гофмана и Дзюнъитиро Танидзаки.

Некоторые материальные объекты, ставшие источником вдохновения для выпускных работ, также представлены в экспозиции — среди них сундук семейства Буэндиа из романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», старинный баварский шкаф с эскизами из новелл немецкого писателя Гофмана, а также шкатулка с миниатюрами о повседневной жизни в Японии, ставшая основой для работы по роману Дзюнъитиро Танидзаки «Мелкий снег».

«То, что скрывается за простыми терминами «школа» и «учителя», является основой всех громких аббревиатур знаменитых творческих вузов. И мы можем констатировать, что за очень короткий период в Университете возникла единственная в стране школа художников кино, которая уже вошла в историю», — рассказал на открытии первый заместитель декана факультета искусств, профессор СПбГУ Иван Уралов.

Выставка дипломных работ открыта с 16 сентября по 5 октября в здании Двенадцати коллегий на Университетской набережной, 7.