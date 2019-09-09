У Манежа открывают павильон-каталог петербургских звуковых феноменов с концертной программой
10 сентября на площади у западного фасада Манежа откроется фестиваль-инсталляция «Тридцать Три Звука: Азбука петербургского эксперимента». Это временный павильон-каталог из 33-х значимых петербургских звуковых феноменов: от выстрела крейсера «Аврора» до оперы Шостаковича «Нос», от изобретения радио — до шумовых экспериментов девяностых. Звучащие буквы этой азбуки служат отправной точкой для 33-х аудиоработ, представленных в рамках выставки и концертной программы, — отдельных слов на языке саунд-арта, звукового искусства наших дней.
Павильон «Тридцать Три Звука», выполненный в форме улитки — это выставочные пространства и сцена для выступлений. Форма отсылает одновременно к части огромного слухового органа, которым является город, и раковине: приложив к ней ухо, можно услышать отголоски звуковых океанов современности. На площади у павильона будет установлена интерактивная инсталляция — ротонда «Небесная флейта» Андрея Пунина и арт-группы «Arquitectura Kinetica». Звучащие зеркальные колонны «Небесной флейты» позволят посетителям ощутить себя частью звукового потока города, раствориться в нём и стать соавторами уникальной звуковой картины.
В помещениях павильона будут представлены объекты и инсталляции, вдохновлённые экспериментами ХХ века и образующие единое звуковое пространство. Также откроет работу звуковая галерея пространственных акусматических композиций от российских медиахудожников; многие из них созданы специально для выставки. Участники проекта: Андрей Смирнов, Олег Макаров, Дмитрий :vtol: Морозов, Сергей Филатов, Александр Сенько, Андрей Поповский, Игорь Поцукайло, Андрей Бундин, Юлия Глухова, Борис Шершенков.
Кроме выставочной части кураторы подготовили серию концертов по субботам и воскресеньям: от русской роговой музыки до нойза, от эмбиент-перформанса со звуками терментвокса до выступления анархо-некро-ноу-блэк группы.
График работы:
Понедельник-пятница 12:00–19:00 (выставочный павильон)
Суббота-воскресенье 12:00–18:00 (выставочный павильон)
Суббота-воскресенье 9:00–22:00 (сцена)
«Тридцать Три Звука: Азбука петербургского эксперимента»
Площадь перед западным фасадом Манежа
10 сентября–6 октября
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.