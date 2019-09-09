У Манежа открывают павильон-каталог петербургских звуковых феноменов с концертной программой

10 сентября на площади у западного фасада Манежа откроется фестиваль-инсталляция «Тридцать Три Звука: Азбука петербургского эксперимента». Это временный павильон-каталог из 33-х значимых петербургских звуковых феноменов: от выстрела крейсера «Аврора» до оперы Шостаковича «Нос», от изобретения радио — до шумовых экспериментов девяностых. Звучащие буквы этой азбуки служат отправной точкой для 33-х аудиоработ, представленных в рамках выставки и концертной программы, — отдельных слов на языке саунд-арта, звукового искусства наших дней.

Павильон «Тридцать Три Звука», выполненный в форме улитки — это выставочные пространства и сцена для выступлений. Форма отсылает одновременно к части огромного слухового органа, которым является город, и раковине: приложив к ней ухо, можно услышать отголоски звуковых океанов современности. На площади у павильона будет установлена интерактивная инсталляция — ротонда «Небесная флейта» Андрея Пунина и арт-группы «Arquitectura Kinetica». Звучащие зеркальные колонны «Небесной флейты» позволят посетителям ощутить себя частью звукового потока города, раствориться в нём и стать соавторами уникальной звуковой картины.