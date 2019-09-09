Выставка Marina Gisich Gallery открылась в магазинах Salvatore Ferragamo, Wolford и St-James

Галерея Marina Gisich Gallery, которой скоро исполнится 20 лет, представила выставочный проект «SWEET DREAMS ARE MADE OF THIS…» в пространстве магазинов Salvatore Ferragamo, Wolford и St-James. Название выставки вдохновлено строчкой из песни группы Eurythmics «Sweet dreams». Работы трех художников галереи — Татьяны Ахметгалиевой, Петра Швецова и Нади Зубаревой — соотнесены с эстетическими концепциями брендов.

Salvatore Ferragamo представляет масштабные текстильные инсталляции Татьяны Ахметгалиевой — вышивка и работа с тканями и нитками переходит в поле contemporary art. Нити для художницы — это олицетворение слов и мыслей, переходящих от одного героя к другому и переводящих плоское изображение в трехмерное пространство. Идеи Татьяны созвучны мыслям Сальваторе Феррагамо, который в свое время погрузился об альтернативных материалах: он экспериментировал с веревками, целлофаном и рыбьей чешуей, размышлял о переработке роскошного сырья и его вторичном использовании в одежде и обуви.

Надя Зубарева много лет развивает скульптурную технику вязания из грубой стальной проволоки: ее кружевные фигуры соединяют в себе хрупкость и универсальность минималистичной пластики. Как и Татьяна Ахметгалиева, Надя Зубарева использует приемы традиционного женского рукоделия для создания объекта современного искусства. Вся художественная практика художницы строится на откровенных противоречиях: брутальность материала и эфемерность композиции, уязвимость конструкций для внешних воздействий и явное их тяготение к монументальности, подчеркнутая фигуративность и резкая абстрактность. Скульптура Зубаревой помещена в пространство проекта St-James, задуманного как идеальное место для эстетов, внимательных как к уникальному дизайну и деталям, так и ценящих собственное время и качество изделий.