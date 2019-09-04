В Русском музее открылась выставка «Ар брют.Сближения» — искусство людей с ментальными особенностями

Юра Зелёный «Любовь и разлука», 2015 год

Русский музей осмысляет понятие ар брют — сырое, необработанное искусство (от франц. art brut), которое возникло в 40-е годы 20 века. Этим термином французский художник и коллекционер Жан Дюбюффе назвал творчество непрофессиональных художников, людей с ментальными особенностями.

Музей покажет искусство художников ар брют из Санкт-Петербурга и Ленинградской области — произведения из коллекций центра Антон тут рядом», инициативной группы «Широта и Долгота», общественной организации «Аутсайдервиль», медико-реабилитационного отделения психоневрологического диспансера №6 «Студия 6», а также работы резидентов «Открытой студии» Русского музея. На выставке будут работать волонтеры-медиаторы из организации «Серебряный возраст».

Выставка «Ар брют. Сближения» — это шаг музея к осмыслению и признанию феномена ар брют как части актуального художественного процесса.

Ар брют. Сближения

Русский музей, Михайловский замок

3-15 сентября